Honzíkovi Nejedlému by dnes bylo třicet: Sestra stále pátrá. Bojuje s policií

Dnes, 22. listopadu, by Janovi Nejedlému bylo už třicet let. Jenže Honzík zmizel před dvaceti lety a dodnes není policie o nic blíž zjištění, co se s malým chlapcem stalo. Jeho otec před čtyřmi lety zemřel, a že je Honzík živý, podle maminky věří už jen jeho sestra Adéla (25).

Devítiletý Honzík Nejedlý se ztratil 17. ledna 1998 nedaleko bydliště v Praze 4 - Podolí. Před svým zmizením šel navštívit kamaráda, poslední jej viděl známý lékař. Při pátrání byly nasazeny vrtulníky s termovizí, potápěči prohledávali Vltavu, rodičům se ozvali psychotronici i další údajní svědci.

Honzíkova maminka Ivana na jeho zmizení vzpomínala v časopise Týden. Chlapec chtěl jít za kamarádem, který bydlel jen pár minut chůze od jejich domu. Ivana zrovna opravovala domovní zvonek. "Stála jsem na štaflích pod oknem, když přiběhl a žadonil. Slíbil, že za chvíli přijde. Věděl, že budou k jídlu jeho oblíbené zapékané těstoviny. Věděla jsem, že se vrátí včas, protože nechtěl, abychom mu všechno snědli,“ vypráví.

Před 20 lety zmizel Honzík Nejedlý: Jeho otec zemřel aniž by se dozvěděl, co se synovi stalo

Prozradila, že Honzík byl v té době poprvé zamilovaný - holčička bydlela také jen kousek od nich, Ivana ale věří, že šel skutečně za svým kamarádem. „Odešel, a už jsem ho nikdy neviděla,“ dodává.

Policii zavolali večer, ta nejdřív začala vyšetřovat rodinu a příbuzné, což Ivana dodnes považuje za chybu. Se psovodem přišli až po dvou dnech, i on sám se divil, proč to tak trvalo. "Stopy tam už nebyly žádné, smyl je déšť,“ řekla Týdnu Nejedlá.

Uplynuly dny, týdny, měsíce a později i roky. Po dvaceti letech plných falešných zpráv od lidí, kteří chtěli jen shrábnout slíbenou odměnu, popřípadě senzibilů a jiných šarlatánů, už Ivana nevěří, že by se Honzík našel živý.

„Z naší rodiny už věří, že Honza žije, jenom jeho sestra Adéla, které je dnes pětadvacet. Když její bratr zmizel, byly jí čtyři roky. Myslím, že kdyby žil, už by se nám dávno ozval,“ tvrdí Ivana. Její manžel zemřel před čtyřmi lety na rakovinu. Co se s Honzíkem stalo, se nikdy nedozvěděl.

Před nedávnem se Nejedlá obrátila na policii, zda by nemohla nahlédnout do spisu. Nemohla. "Říkala jsem si, že je to přece jen už dvacet let, tak by to nemusel být problém, ale byl. Prý to není možné. Dcera si sehnala už i advokátku, která se snaží k policejním šanonům dostat," dodala. Podle policie je nejpravděpodobnější verze, že chlapec utonul ve Vltavě.