Betonová gilotina Martínkovi (†9) zlomila vaz! Chtěl jít na hřiště

Ve středu se na Slovensku v obci Jarovnice u Sabinova stala tragédie, při níž zahynul devítiletý Martin. Ráno se vydal do školy se svojí babičkou Silvií (42), která si šla ráno vyřídit úřední záležitosti. „Přiběhl za mnou a cestou zpět se velice těšil do školy. Říkal, že tam musí jít, jinak nedostane Mikuláše. Měl přitom ještě hodně času, protože bylo teprve půl desáté a vyučování mu začínalo až v půl jedné po obědě,“ říká zdrcená Silvia, která Martina velmi milovala.

Procházeli spolu okolo fotbalového hřiště obehnaného betonovým plotem. Ten byl poničený od vandalů a zely v něm díry mezi pláty. Martin do jedné strčil hlavu a chtěl prolézt na hřiště. V tu chvíli se uvolnily tři betonové desky nad ním a spadly nebohému chlapci přímo na krk. „Když jsem k němu dorazila, už měl hlavu strčenou v mezeře a beton mu spadl na krk. Nedokázala jsem panely pohnout, tak jsem utíkala pro pomoc. Prosila jsem řidiče projíždějících aut, ale oni nereagovali,“ popisuje okamžiky hrůzy Silvia.

Musela si vypůjčit mobil a zavolat záchranku. V té chvíli již dorazil na místo její manžel Dezider (54). „Když jsem přiběhl, ještě žil. Z úst mu vytékala hustá krev,“ říká Martinův dědeček.

Video Mikuláše už se nedočkal: Martinovi (†9) se Slovenska rozdrtila krk betonová gilotina - TV JOJ/Noviny.sk

S několika dalšími muži se jim povedlo beton nadzdvihnout a chlapce vyprostit. Přivést k životu se však již nepodařilo ani záchranářům. Utrpěl velmi závažná zranění, že lékař musel na místě konstatovat smrt. „Policisté zahájili trestní stíhání za přečin usmrcení,“ oznámil mluvčí policie Prešovského kraje Daniel Džobanik.



Jarovnický starosta Florián Giňa potvrdil, že plot spadá do vlastnictví obce. Vzápětí ale stále opakoval: „Kvůli probíhajícímu vyšetřování se nebudu k případu dále vyjadřovat.“ Odmítl také prozradit, kdo má hřiště v pronájmu, přestože jde o veřejnou informaci a vůbec nevyjádřil lítost nad smutnou nehodou.

Ve škole Martinova smrt všechny zasáhla. „Byl to veselý a radostný hoch. Do školy chodil rád, neboť tu měl vše, co potřeboval,“ sdělila jeho třídní učitelka Mária Loučková. „Je mi velice líto, co se stalo. Ještě včera jsme spolu mluvili a smáli se. Nemůžu uvěřit, že už tu není,“ dodala se zármutkem učitelka.