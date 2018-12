Odpojený přívěs zabil otce od rodiny: Na Tomáše (†33) doma čekal tříletý syn a manželka

Třiatřicetiletý Tomáš jel v pátek večer na nákup do nedalekých Košic. Cesta nazpátek se mu ovšem stala osudnou. Protijedoucímu vozidlu se na vozovce odpojil přívěs, který si to namířil do protisměru. Nešťastný muž se již nemohl nenadálé překážce vyhnout a v plné rychlosti do přívěsu narazil. Muž na místě bohužel zemřel.

Proč se přívěs připojený za vozidlo, které řídila čtyřiapadesátiletá žena, odpojil, není dosud jasné. Případem se zabývá krajská policie. „Okolnosti vzniku nehody a míra zavinění jsou předmětem dalšího vyšetřování. Vyšetřovatel již zahájil trestní stíhání pro usmrcení,“ sdělil policejní mluvčí Prešovského kraje Daniel Džobanik.

Zdrcená rodina

Tomáš po sobě zanechal tříletého syna Simona a manželku, s níž se seznámil před 9 lety. Zdrcená Martina po tragédii nebyla schopná slova. Podle vyjádření jeho otce byl Tomáš velmi šikovný a milý chlapec. „Vystudoval Střední odbornou školu pošty a telekomunikace v Košicích a poslední roky pracoval v košické tiskárně,“ uvedl pro slovenský deník Nový Čas nešťastný otec Ján. Tomáš byl jedním z jeho čtyř synů.

Rodinu letos čekají nejsmutnější Vánoce v domě, do nějž se nastěhovali teprve nedávno. Malému chlapci bude scházet jeho milovaný tatínek. „Je to hrozné. S manželkou se poznali před devíti lety a vzali se v roce 2013,“ dodal truchlící otec.