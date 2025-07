Blesk zjišťoval, proč v mnoha velkých obchodech nejsou toalety: Potřebujete na záchod? Máte smůlu!

Nejde o malé večerky, ale o stovky metrů čtverečních velké prodejní plochy, kde by se místo pro toalety zdálo samozřejmé. Přesto některé obchodní řetězce WC pro zákazníky nenabízejí. Podle legislativy mají provozovatelé obchodů povinnost zajistit toalety pouze pro zaměstnance. Jiné to je v případě provozoven, kde se poskytují služby, například restaurace, kina, kadeřnictví nebo benzinky. Tam jsou WC pro klienty povinností.

Byla by to starost

Vzhledem k tomu, že supermarkety a hypermarkety jsou z pohledu práva »prodejnami «, povinnost vybudovat je nemají, a proto mnoho řetězců toalety nebuduje. Podle Jakuba Stanislava, vedoucího investičního oddělení společnosti CBRE, jde o důvody tzv. udržovací. „Mít toalety přímo v obchodech by pro provozovatele znamenalo starost navíc, protože by se o ně musel někdo starat a všichni se snaží být co nejefektivnější,“ vysvětlil.

Obchodníci by museli například zaměstnat další pracovníky a náklady by vzrostly i spotřebou vody, čisticích prostředků, údržbou atd. Ale jsou i prodejny, které se snaží nakupujícím pobyt mezi regály zpříjemnit a toalety provozují. Výhodu mají hypermarkety v obchodních centrech, kde toalety ze zákona být musí. Jsou však provozovány majitelem nákupáku.

„Záchody v obchodě by byly fajn. Člověk tu běžně stráví docela dost času a to, že potřebujete na toaletu, se stává. Jednou jsem hlídala děti a byla jsem s nimi nakoupit a přesně toto jsme řešili. Děti potřebu nevydrží a pak nastává problém,“ řekla Blesku Klára (23).

Hlavně pro zaměstnance

„Toalety jsou součástí zázemí pro zaměstnance, toalety na prodejnách pro zákazníky nemáme,“ řekla za Penny Martina Dvořáková. Eliška Froschová Stehlíková odpověděla za Lidl podobně: „Jelikož je společnost Lidl diskontní řetězec, jsou prodejny prostorově limitované, a tudíž není možné ve všech případech toalety pro zákazníky zřídit. Toalety v zázemí nejsou určeny pro využití zákazníky z hygienických důvodů. Slouží zaměstnancům, kteří jsou bez výjimky držiteli potravinářského průkazu.“

U nás je najdete

„Toalety pro veřejnost máme k dispozici v každém z našich 16 hypermarketů Globus. Toalety podle nás patří k nezbytnému standardu služeb, které zákazníkům poskytujeme,“ řekla mluvčí řetězce Globus Aneta Turnovská. To samé platí pro IKEA.

„Naší snahou je nabízet zákazníkům v obchodních domech IKEA co nejpohodlnější nakupování, a proto toalety najdou jak u vchodu, tak u restaurace,“ řekl její mluvčí Petr Šašek. V Makru mají toalety dokonce kreativní, najdeme zde třeba umyvadla ve tvaru hrnce. Toalety v podniku prý patří k servisu pro zákazníka. „Na všech prodejnách máme zákaznické toalety již od prvopočátku,“ řekla pak Renata Maierl za Kaufland.

Nemáme prostor

„Naše prodejny jsou navrženy tak, aby poskytovaly co nejlepší nákupní zážitek. S tím souvisí i možnost využití toalet. Jejich dostupnost pak závisí na velikosti prodejen. Mnoho menších prodejen dm toalety nemá, a to z důvodu prostorových omezení,“ uvedl Jiří Peroutka za drogerii dm. Podobně je to i v obchodech Tesco, kde nalezneme toalety jen ve větších prodejnách.

Prodejci vzkazují: Nejsou potřeba

„Větší prodejny bývají umístěny v obchodních centrech či pasážích, zákazníci tedy použijí toaletu tam. Co se týče menších prodejen, počítá se s tím, že tam zákazníci netráví tolik času,“ sdělil mluvčí Albertu Jiří Mareček a doplnil: „Je pro nás samozřejmě důležitá spokojenost zákazníka, kterou zajišťujeme především čistotou prodejny, srovnanými košíky, velkým sortimentem nebo naším personálem. Zákazník většinou od menšího supermarketu toalety neočekává.“

Podobně reagovala mluvčí prodejen Billa Dana Bratánková: „Supermarkety Billa jsou svojí rozlohou uzpůsobeny na rychlý každodenní nákup a zákazník u nás nákup pořídí v poměrně krátké době oproti jiným formátům obchodů. Podněty na doplnění toalet pro zákazníky evidujeme velmi zřídka.“

Kde je mají? Penny NE Albert NE Billa NE Kaufland ANO Globus ANO Makro ANO Ikea ANO Tesco Jen ve velkých prodejnách Lidl Jen ve velkých prodejnách dm Jen ve velkých prodejnách