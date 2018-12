Dáša po smrti syna Kubíka (†2) protrpí každé Vánoce: Nemám komu dávat dárky, pláče

Když jiným rodičům a dětem zářily oči pod vánočním stromečkem a těšili se z přítomnosti blízkých, ona plakala. Zoufalá Dagmar (25) ze slovenského Dolního Kubína nemá už druhý rok Vánoce. Svátky pro ni přestaly existovat poté, co jí v náruči zemřel milovaný syn Jakoubek (†2).

Nemá stromeček ani vánoční ozdoby, nekrásnější svátky roku prožívá v ukrutné bolesti. Mladá žena dokonce neoslaví ani svoje narozeniny nebo svátek. Dva roky jako by pro ni neexistovalo vůbec nic pěkného.

„Prožili jsme spolu jen jedny Vánoce. Jen jednou jsme se radovali, že jsme rodina. Jen jednou jsme našemu chlapečkovi mohli ukázat stromeček, světýlka a hračky, které mu přinesl Ježíšek,“ řekla Dáša s pláčem Novému Času.

Jakoubek (†2) zemřel mámě v náručí. Zdravotnice ji dohnaly před soud. Je prý psychopatka

„Je to neuvěřitelná bolest. Všechny děti se těší na Mikuláše, na dárečky a já je nemám komu udělat. Jen pláču, vlastně ani nežiju,“ zoufá Dagmar. Trápí ji vzpomínky na to, co se stalo a že za smrt jejího syna nebyl nikdo potrestán.

Kubík přišel o život před rokem v listopadu. Když se chlapec nemohl několik dní vyprázdnit, poslala s ním doktorka mámu do nemocnice v Dolním Kubíně, kde mu lékaři dali šest klystýrů. Chlapec po léčbě nakonec zemřel.

Jakoubek (†2) zemřel po šesti klystýrech. Máma se setkala tváří v tvář se sestrou, kterou viní z jeho smrti

„V nemocnici jsem prosila, aby nám pomohli. Když zvracel, křičeli tam na mě a nikdo mu nepomohl. Zemřel mi v náruči a já se nikdy nevyrovnám s tím, že ti, kteří měli být potrestáni, si užívají svátky a já pláču,“ hněvá se mladá Slovenka.

Kvůli smrti syna podala stížnost na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí. Z něj však přišla zdrcující zpráva, podle které nemocnice nepochybila. Matka se zhroutila, podala odvolání a nyní čeká napjatě na verdikt.

Dáše zemřel syn Kubík (†2) v náručí: Zabila ho bolestivá zácpa

„Nesmířím se s tím, dokud nebude někdo pykat za smrt mého jediného syna,“ uzavřela Dagmar, která se po strašné tragédii stále nedokázala naplno vrátit do normálního života. Tak moc bolestivá pro ni ztráta Kubíka je.