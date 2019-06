Žena po porodu zemřela. Doktorka jí vyrvala pohlavní orgány, tvrdí matka

V ruské porodnici se odehrála hrůzostrašná tragédie, při níž zahynula Alisa Tepikinová (†22) těsně poté, co porodila svou dcerušku. Žena zemřela na šok. Porodnice jí totiž při vytahování placenty vyrvala i vnitřní pohlavní orgány. Lékařský tým, který zákrok prováděl, byl vedením pouze pokárán, ale svou činnost může provádět nadále. Ruská vyšetřovací komise se případem zabývá a doktorům hrozí až 3 roky vězení, pokud je obviní z neúmyslného zabití.

„Doufám, že se nám podaří dokázat jejich vinu a nevyhnou se skutečnému trestu. Pokárání s tím nemá nic společného,“ pověděla Alisina matka Svetlana Maljukova pro ruský list Komsomolskaja pravda.



Porodní sestra prý zavolala dovnitř lékařku, když se po porodu neobjevila placenta. Podle rodičů zemřelé ženy prý doktorka vyrvala pupeční šňůru velmi násilně. „Má dcera trpěla a křičela bolestí. Ale doktorka na to nebrala ohled. Vyrvala jí pupeční šňůru obrovskou silou,“ pověděl otec zesnulé Dmitrij Maljukov. Podle jeho vyjádření křičela Alisa tak hlasitě, že ji museli slyšet po celé porodnici. „Je to jako ve středověku. Způsobilo jí to bolestivý šok, silné krvácení a upadla do kómatu,“ dodal Dmitry.

Žena poté utrpěla srdeční zástavu a už se neprobrala z bezvědomí. Na místo byl přivolán vrtulník, aby Alisu dopravil do hlavní chirurgické nemocnice, ale byla velmi slabá na to, aby mohla letět. Lékaři provedli nouzovou operaci v zoufalé snaze zachránit jí život. Při zákroku ovšem selhali. Příčina smrti byla do protokolu zaznamenána jako silný šok způsobený bolestí. Rodiče odhalili, že ve skutečnosti jejich dceři vytrhli pohlavní orgány.

Otec novorozené dívky Nikolaj Tepikin (22) odjel s miminkem do druhé nemocnice, protože mělo lehké poranění na krku. Když se vrátil, řekli mu, že jeho manželka je vážně nemocná, a dovolili mu s ní zůstat. Nakonec se ukázalo, že už byla tou dobou mrtvá. „Měla oči zakryté páskou a přivázanou čelist,“ popsal zdrcený Nikolaj.