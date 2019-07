Podvodnice se vydávala za porodní asistentku: Vera zemřela dva dny po porodu!

Emily Noeová (25) si přála své dítě přivést na svět doma, proto se obrátila na porodní asistentku Angelu Hockovou (36). Jenže když nastal čas porodu a Angela přišla pomoci s porodem, došlo ke komplikacím. Děťátko bylo ve špatné pozici. Nezbývalo nic jiného, než zavolat záchranku, to už však bylo pozdě. Dítě zemřelo o dva dny později v nemocnici. Nešťastná Emily později zjistila, že Angela je podvodnice.

Emily Noeová pocházející z Omahy v americkém státě Nebraska se se svým manželem těšila na příchod potomka. Na internetu si zjišťovala potřebné informace ohledně domácích porodů a nakonec se rozhodla obrátit na Angelu M. Hockovou, jejíž profil ji na webu zaujal. V Nebrasce jsou domácí porody zakázané, nicméně přes internet je možné zkontaktovat porodní asistentku, která bude ochotná i přes zákaz u porodu asistovat. Domácí porod ovšem skončil tragicky.

Když Emily praskla voda, zkontaktovala Angelu, která přijela spolu s další ženou o devět hodin později. Porod však od začátku doprovázely komplikace. Dítě bylo v nesprávné pozici. Špatně se obrátilo a šlo nožičkami ven. Angela se ale stále snažila přivézt dítě na svět. Nakonec však bylo nutné zavolat lékařskou pomoc, to už ale bylo pozdě. Dítě bylo zřejmě bez vzduchu 10 až 12 minut. Nedostatek kyslíku zapříčinil, že začal otékat mozek. Holčička, kterou rodiče pojmenovali Vera, byla převezena do nemocnice, kde ji udržovali při životě dva dny. Svůj boj o život bohužel nakonec prohrála.