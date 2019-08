Jméno ženy, které se objevuje ve vyšetřovacích spisech celkem šesti vražd, jako kdyby bylo v Komárnu tabu. Někteří obyvatelé města však o Aleně Zs. se slovenskými médii promluvili.

Problémy měla prý Alena už na střední škole. „Měla svoje zájmy, učit se jí nechtělo. Chodila za školu, už tehdy byla bohémka. Ve druháku ji vyhodili ze školy, ale jí to bylo jedno, vůbec ji to nebavilo,“ popsal ji jeden ze středoškolských spolužáků deníku Plus JEDEN DEŇ.

Přestože byla Alena vždy jiná, její kontakty s mocnými lidmi známé z Komárna šokovaly. „Je to až neuvěřitelné, když si čtu, kým mocným manipulovala a přitom ani neměla žádné vzdělání. Vychodila jen základní školu,“ řekl spolužák.

Příliš pozitivní vzpomínky na Alenu nemají ani jiní lidé z Komárna. „Ona se tu s nikým pořádně nebavila, jen pozdravila, to bylo vše. Nikdy nikde nepracovala, ještě když jsme nevěděli, že má peníze, říkali jsme jí: Alenko, musíš myslet na důchod, z čeho budeš žít,“ řekli listu Alenini sousedé.

„Chvíli obchodovala s vlasy, kupovala je od mladých děvčat a někde je prodávala. Ale nikdy nedělala nic pořádného. Ani o jejích kontaktech jsme nic nevěděli, všechno tajili," dodali sousedé. Po Alenině zatčení zůstala v domě její dcera s babičkou. Ta však o dceři obviněné ze zprostředkování vraždy s novináři mluvit nechce vůbec.

„Její máma nikam nechodí, není ji vidět. Namontovali si kameru, aby viděli, kdo za nimi jde. Občas se tu objeví Alenin bratr, který žije v Česku a dcerku vozí její otec. Ten se stará, ale nebydlí tu.“

Investigativní novinář Ján Kuciak byl zavražděn loni na konci února nájemným vrahem. Ten pravděpodobně neplánovaně zastřelil i jeho snoubenku Martinu Kušnírovou (†27). Vyšetřovatelé pracovali s několika verzemi, podle jedné z nich měla ve zločinu prsty italská mafie, o jejíž činnosti na Slovensku Kuciak často psal.

Policisté v souvislosti s vraždou zatkli a obvinili pět lidí, mimo jiné kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera (56), jehož podezřelými obchody se Kuciak také zabýval. Kočner si měl podle vyšetřovatelů vraždu objednat u Aleny Zs., která se obrátila na Zoltána A. Vraha už instruoval právě Zoltán. Podle vyšetřovatelů vraždil bývalý voják Miroslav M., kterého na místo přivezl jeho bratranec Tomáš Sz.