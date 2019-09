Děti z taxíku, který matka poslala z Česka až na Slovensko: Našly štěstí u nové rodiny

Máma je posadila do taxíku a poslala z Karviné na Slovensko k babičce. Ta ovšem 18měsíčního chlapečka a jeho čtyřletou sestru nechtěla, a tak děti putovaly do dětského domova. O děti se nikdo z příbuzných nepřihlásil, dvojice ale naštěstí našla nový domov u náhradní rodiny.

Případ vyvolal na začátku června v Česku i na Slovensku velké pozdvižení. Obyvatele obce Čadca u československých hranic tehdy překvapil taxikář, který u jednoho domu vyložil dvě děti předškolního věku s tím, že je posílá jejich matka k babičce. Jenže překvapená žena tvrdila, že je babičkou pouze 14měsíčního chlapce! Úřady děti nakonec umístily do Centra pro mladistvé cizince v Medzilaborcích.

Televizi JOJ se zanedlouho podařilo vypátrat ženu, která své děti přes hranice za matkou poslala. Zdeňka, jak se dotyčná představila, se pokusila svůj těžko pochopitelný čin novinářům vysvětlit. Mladá matka prý nejdřív žila v Mostě u otce, po jeho smrti se s dcerkou odstěhovala na Slovensko, kde porodila syna.

Zdeňka se však poté s příbuznými chlapcova otce dostala do blíže nespecifikovaného konfliktu a rodina ji prý i s dětmi vyhodila. Útočiště našla Zdeňka v Karviné u nového přítele. To však neplatilo pro její dceru a syna, Zdeňčin milenec je doma nechtěl. A tak mladou ženu nenapadlo nic lepšího, než děti samotné poslat zpátky na Slovensko.

Ať už byly důvody a okolnosti jakékoliv, faktem je, že se nevinné děti ocitly v dětském domově a nevypadalo to, že by je čekala krásná budoucnost. Na začátku září už je ale situace naštěstí úplně jiná. Hocha i jeho sestřičky se ujala náhradní rodina z Medzilaborců. „Jsou umístěné v profesionální rodině. Péče o ně probíhá úplně stejně jako o slovenské děti, které jsou svěřené do náhradní péče,“ uvedla mluvčí Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny Jana Lukáčová.

Děvčátko chodí do školky a její bráška se teprve učí vůbec chodit. „Rodinná péče jim velmi prospívá, děti se mají dobře, jsou velmi hodné a dělají pokroky,“ sdělila televizi JOJ mluvčí dobré noviny. Příbuzní se prý na úřadě čas od času telefonicky dotazují, jak na tom sourozenci jsou, ale jejich matka o děti nejeví pražádný zájem.

Příbuzní se o děti mohou přihlásit a požádat o svěření do péče, o tom by pak rozhodoval soud. Zájem o děti podle TV JOJ projevili kromě slovenské babičky i jiní příbuzní. „Podle našich informací jedna z příbuzných podala návrh na svěření do péče. Bylo to v Čechách, ale soud o tom ještě nerozhodl,“ uzavřela Jana Lukáčová.

