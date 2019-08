Matka poslala děti na Slovensko taxíkem, skončily v ústavu: Za 2 měsíce je nikdo nenavštívil!

Dvě děti, chlapec (2) a jeho sestřička (4), které jejich matka poslala taxíkem z České republiky na Slovensko, jsou stále v péči dětského domova. Během dvou měsíců je navíc údajně nikdo ani nenavštívil. Nejprve to přitom vypadalo, že má o jejich péči enormní zájem strýc. Žádost o svěření nakonec ale dorazila od jejich prababičky.

Případ začala řešit slovenská i česká policie letos na začátku června poté, co děti z Čech dorazily taxíkem k domu svojí babičky ve slovenském městě Čadca. Ta je ale nechtěla, lekla se odpovědnosti a zavolala policii. Ta pak děti umístila do dětského domova, kam se na ně ještě nepřišel ani nikdo podívat.

„Děti byly neodkladným opatřením soudu svěřené do péče Centra pro děti a rodinu a doposud nemáme žádné jiné rozhodnutí, které by tuto skutečnost měnilo,“ řekla TV JOJ mluvčí Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny Jana Lukáčová.

Českou rodinu zavalily v autě na dovolené stromy: Malé děti poranily střepy!

Jak dále mluvčí uvedla, o děti se nejprve enormně zajímal jejich strýc z matčiny strany. Jeho nadšení pro péči o dvě malé děti však prý postupem času uvadlo. Na obzoru se ale objevil někdo, kdo by děti mohl z dětského domova vysvobodit. „Zájem o děti projevuje jejich prababička, která žije na Slovensku a pravidelně je kontaktuje. Slovenské orgány nyní spolupracují s českou stranou, především proto, že mají děti české státní občanství,“ dodala Jana Lukáčová.

Video Děti, které matka poslala na Slovensko, jsou stále v dětském domově: Chce je do péče prababička - TV JOJ

Zda prababička děti skutečně do péče získá, ukážou až následující týdny. V tuto chvíli měla už žena podat návrh k soudu. Mezitím se policie konečně pokusí rozlousknout spletité rodinné vazby, které přiměly matku dvou dětí posadit je do taxíku a poslat do cizí země samotné, čímž se mohla dopustit trestného činu odložení dítěte.

Na horské silnici zahynul Lukáš V. (†40): Táta dvou dětí miloval hokej a motorky

Česká a slovenská média se o případ začala zajímat, když se děti objevily bez rodičů na západě Slovenska. Nikdo nevěděl, co jsou zač a odkud přijely. Nakonec se ukázalo, že je jejich matkou paní Zuzana, která nyní žije v Karviné. Ta vypověděla, že se o ně bála, protože ji její současný přítel hodlal ubytovat samotnou bez dětí, jinak by skončila na ulici. Děti proto poslala k babičce na Slovensko, která však péči o ně odmítla a ony nakonec skončily v dětském domově.

Děti si v ústavu už zvykly. Jsou prý zdravé, veselé a dostává se jim prvotřídní péče. Ba co víc. Pracovníci domova počítají s variantou, že si děti nikdo nevyzvedne. V tom případě může malé děvčátko po prázdninách nastoupit do zdejší mateřské školky.

A zítra se bude psát, kolik dětí se udusilo! Internet rozzuřila Anna Šulcová s pytlíkem na hlavě. Drsné reakce