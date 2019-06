Zdeňka, která poslala děti taxíkem na Slovensko, je chce zpátky! Nikdy jí je nedám, říká babička

Zdeňka (26), která pochází z Mostu a v současnosti žije u svého přítele v Karviné, poslala své dvě děti (2 a 4) taxíkem na Slovensko k jejich babičce, své nevlastní matce. Ta je však zprvu odmítla, protože se bála podrazu se strany Zdeňky, a obě děti tak jsou již pátý den v ústavu. Zdeňka o ně nyní znovu projevila zájem a chtěla by je zpátky. Její nevlastní matka však říká, že jí je nikdy nedá a vezme si je sama do péče. „Já jsem je vychovala!“ tvrdí žena ze Slovenska.

Zdeňka (26) a dvě z jejích tří dětí žily v Mostě u ženina otce a jeho manželky. Když muž zemřel, rodina se vrátila na Slovensko, odkud však Zdeňka brzy odešla. S dětmi se odstěhovala k příteli do Karviné, ale ten měl zájem jen o ni, nikoliv o děti. Proto je mladá žena poslala na Slovensko k babičce, aby se jen tak někde nepotulovaly. „Už brečely, že chtějí babičku,“ popsala Zdeňka pro TV Nova.

Matka Zdeňka, která poslala děti (2 a 4) taxíkem na Slovensko: Nechtěla jsem, ať tu trpí, říká

Její nevlastní matka však zprvu o děti zájem neměla a ony skončily v ústavu. Dokonce kvůli tomu zavolala na svou nevlastní dceru policii. „Já nevím, proč na mě zavolali policii. Možná se asi báli, že ty děti tam nechám, že už se k nim nevrátím,“ vysvětlila Zdeňka. Její nevlastní matka však má jinou verzi. „Co jsme měli dělat? Ona by nás udala, že jsme jí ty děti unesli! Museli jsme to oznámit, jiná možnost nebyla,“ uvedla.

Nyní však obě ženy, jak matka, tak babička, chtějí děti zpět. „Ona je v životě nezíská! Já to ani nedovolím, aby je získala. To by se můj manžel musel na druhým světě v hrobě obracet!“ řekla rázně babička. Důvodem je to, že Zdeňka je v současné chvíli bez domova a financí. „Já o ně teď hodně bojuju. Jestli to půjde přes soud, tak mi řekli jasně, že si musím prvně něco najít, nějaký bydlení. U každýho nemůžu bejt zadarmo,“ vypověděla Zdeňka.

„Před dvěma měsíci mně umřel manžel, teď jsem přišla o děti, které jsem si já vychovala, ne ona!“ řekla s důrazem babička. Zdeňku nyní stíhá slovenská policie a s největší pravděpodobností učiní totéž i česká. Není zatím jasné, jak dlouho děti v centru pro opuštěné nezletilé cizince zůstanou.