Matka Zdeňka, která poslala děti (2 a 4) taxíkem na Slovensko: Nechtěla jsem, ať tu trpí, říká

Zdeňka žila nejdříve u svého otce v Mostu. Vše však změnila jeho smrt. „Protože mi umřel otec, přijeli jsme sem na Slovensko. Tady žila žena, která žila s mým otcem,“ řekla mladá žena TV Joj. Už tehdy měla dcerku. V oblasti Kysucí poté začala žít s mužem, kterému později porodila chlapečka.

Zdeňku prý i s dětmi vyhodili

Pak ale přišel podle Zdeňky konflikt. „Jsme se pohádali a oni mě potom i s dětmi vyhodili,“ vypráví matka. Jenže někdejší manželka otce Zdeňky tvrdí, že to bylo jinak. „To není pravda, protože žila se mnou i po otcově smrti,“ řekla. Zdeňka si poté našla nového přítele v Karviné. Rodiče poslali děti (2 a 4) na Slovensko taxíkem: Chtěli se jich asi zbavit

Ten však dal jasně najevo, že má zájem jenom o ni a o děti ne. Proto posadila dceru i syna do vozu a nechala je taxikářkou přivézt až do Čadce za babičkou. „Nechtěla jsem, aby ty děti takto trpěly, tak jsem jim napsala, ať si vezmou alespoň děti,“ pokračuje Zdeňka.

Babička se bála obvinění

Jenže když taxík přijel na místo, žena se zděsila. Je totiž babičkou pouze mladšího chlapce. „Vyhrožovala mi, abych si ty děti nechala a abych se o ně starala. Já jsem se bála, že na mě udělá podvod, že si je vezmu a ona mě půjde udat za únos,“ prohlásila žena s tím, že má holčičku i chlapečka stejně ráda. Malé děti (2 a 4) poslal někdo z Česka na Slovensko taxíkem. Skončily v ústavu

Děti nakonec skončily uplakané v centru pro mladistvé cizince v Medzilaborcích. Tam je utěšili a poskytli jim potřebnou pomoc a zázemí. Mezitím se ale do případu vložil jejich strýc – bratr matky. Tvrdí, že by se o ně chtěl postarat. Žádost o jejich svěření do péče již údajně podal i na soud. Případem se nadále zabývá policie i sociálka.