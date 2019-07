„Zájem je značný. Jen ve druhém pololetí roku 2018 využilo službu 600 seniorů,“ uvedla Petra Kotásková, mluvčí hodonínské radnice. „Ve Vyškově seniortaxi od září 2017 převezly 3 000 lidí,“ řekl Roman Celý, místostarosta města (KDU-ČSL).



Služba funguje tak, že si senior objedná taxi o den dřív. Vůz pak přijede na domluvený čas k jeho domu, a odveze jej do přesně daných lokalit: na městský úřad, do knihovny, k lékařům, do nemocnice, na polikliniku, na hřbitov, na vlakové a autobusové nádraží a na poštu. Taxikář je přitom připraven mu pomoci s nastupováním.

Senioři jsou nadšení



„Tato služba je skvělá. Od jara mám problém s chůzí a musím jezdit pravidelně do nemocnice na vyšetření. Nevím, jak jinak bych se tam dostala,“ uvedla pro Blesk paní Mirka (69) z Hodonína.



Ve Vyškově, Hodoníně a Břeclavi je seniortaxi určeno pro lidi od 65 let, jízdné stojí 20 korun. V Brně funguje tzv. seniorbus. Je určen pro obyvatele města od 70 let a jízdné na jednu cestu stojí 50 korun.



Pro městský rozpočet se nejedná o velkou zátěž. Hodonín za celé druhé pololetí 2018 doplatil za taxi 65 774 korun při 600 jízdách. Vyškov na službu vyčlenil částku 600 tisíc ročně.

Břeclav seniortaxi spustila nyní 1. července a počítá s půl milionem korun ročně. Brno na seniorbus myslí částkou 5,8 milionu korun ročně. Předpokládá přitom 14 500 jízd za rok.