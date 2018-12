Levné taxíky pro seniory začnou jezdit v části Prahy, Písku i na Moravě

Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a společnosti Česká lékárna holding, a.s. provozující síť lékáren Dr. Max.

Taxíky Maxíky se poprvé rozjely do ulic Liberce a Prachatic v roce 2016. Od té doby se projekt rozšířil do celkem osmi měst České republiky – kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova a Městské části Praha 5, a obliba této služby podle nadace stále roste. Jednotlivé Taxíky Maxíky najezdí měsíčně 1000 až 3000 kilometrů a přepraví 100 až 500 osob. Průměrný věk cestujících se pohybuje kolem 80 let.

Čechům hrozí nižší důchody. Experti: Možná se „přiškrtí“ kvůli stárnutí a dluhům

Financování projektu zajišťuje prodej produktů vlastní značky lékárny, z každé prodané položky jde na speciální účet jedna koruna. Za takto shromážděné prostředky – letos se tak podařilo vyčlenit na službu tři miliony korun – zakoupí Nadace Charty 77 speciální velkoprostorové automobily, které pak poskytne městům či městským částem, respektive provozujícím organizacím.

Video „Senioři se stydí žádat o dávky, raději žijí v chudobě,“ říká Jan Lorman. - Blesk TV 1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Nově jimi budou Městské středisko sociálních služeb Písek, Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Charita Český Těšín a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15. Provozovatel získávají také příspěvek na provoz Taxíku Maxíku v prvním roce. Podmínkou je pětiletá udržitelnost projektu.

Na Moravě čeká projekt premiéra

„Vytvořili jsme s naším významným partnerem podmínky pro novou sociální službu a zájem cílové skupiny, na kterou míříme, je velký. Těší mě i to, že se rok od roku setkáváme se vstřícnějšími postoji měst. Přibývá osvícených lidí na radnicích, kteří berou vážně nesporná čísla demografického vývoje a o stárnoucí spoluobčany, kterých přibývá, se chtějí postarat,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků.

Senioři se mají hůř než před lety, myslí si Češi. Čísla ukazují pravý opak

Na Moravě se Taxíky Maxíky rozjedou od začátku fungování projektu vůbec poprvé. V Písku a v Městské části Praha 15 služba naváže na stávající seniorské kluby zapojené do projektu SenSen (Senzační senioři). Díky SenSenu má nadace velmi dobrý přehled o potřebách starších obyvatel v nejrůznějších koutech Česka. Zvýhodněnou dopravu mohou senioři využít také na společné výlety.