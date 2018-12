Čechům hrozí nižší důchody. Experti: Možná se „přiškrtí“ kvůli stárnutí a dluhům

Během půlstoletí bude bezmála třetina Čechů starší 65 let, což extrémně navýší výdaje států na důchody. A veřejné finance se tak dostanou do problémů. Tedy pokud se nic nezmění, varuje nová analýza Národní rozpočtové rady. Podle ní není vyloučeno, že bude potřeba snížit důchody nebo lidem oddálit odchod do penze. Momentálně je důchodový systém v plusu, ale stav je neudržitelný.

Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán, který vyhodnocuje „kondici“ veřejných financí Česka a vládě i parlamentu pravidelně předkládá své zprávy. Ta poslední z letošního října ukazuje, že politici musí začít řešit stav důchodového systému. Česká populace totiž rychle stárne, takže není jisté, z čeho a jak se budou budoucím seniorům důchody platit. A český rozpočet se tak může už brzy dostat do velkých problémů.

„Podíl osob ve věku 65 a více let na celé populaci se v následujícím půlstoletí zvýší ze současných 19 % na téměř jednu třetinu. S tím bude spojen nejen rostoucí objem výdajů na důchody, ale zvýšené nároky na veřejné finance budou klást také výdaje na zdravotní a dlouhodobou péči,“ naznačuje poslední analýza s tím, že zároveň bude ubývat obyvatel v produktivním věku.

Vyšší daně, nebo nižší důchod?

Varování je proto zcela jasné: „Česká společnost se tak bez ohledu na technologický pokrok, ekonomické sbližování s vyspělými zeměmi nebo další možné pozitivní změny ocitne před základní otázkou: zvýšit daně, posunout věk odchodu do důchodu, nebo připustit snížení důchodů vzhledem k průměrné mzdě?“

Podle expertů musí politici rychle v dohledné době najít vhodný kompromis, který budoucím potížím zabrání. Jinak bude zle.

„Pokud nedojde ke konsenzu v otázce řešení udržitelnosti důchodového systému, dluh sektoru veřejných institucí zejména ve druhé polovině padesátileté projekce explozivně poroste. Důvodem budou zejména stálé primární deficity v období po roce 2030, kdy budou postupně do důchodu odcházet silné populační ročníky 70. let minulého století,“ říká analýza s tím, že potíže vyvrcholí v roce 2059.

Seniorů bude v Česku více. | Národní rozpočtová rada

Důchody velmi nabobtnají

Výdaje na důchody v roce 2068 dosáhnou na úroveň 12,9% HDP, což je téměř dvojnásobek dnešního stavu. Počet starobních důchodců by měl kulminovat kolem roku 2060, kdy by jich mělo být asi o 40 % více než dnes. Dnes je v Česku 2,4 milionů starobních důchodců.

O tom, že se bude muset český důchod změnit, už dříve v rozhovoru pro Blesk Zprávy hovořil expert Martin Potůček, který vedl již zaniklou důchodovou komisi zřízenou z podnětu vlády. Jenže politici to podle něj už léta do značné míry ignorují a do zásadnějších změn se nehrnou. Současný systém je tak podle něj nepřehledný. „Je to kočkopes, který je financován z více zdrojů. Je spravovaný zákonem o důchodovém pojištění, ale má prvky sociálního zabezpečení a jdou do něj prostředky i z jiných zdrojů než z příspěvků na sociální pojištění,“ vysvětlil.

Zároveň prý ale nehrozí, že se dnešní mladí lidé na státní důchody nemohou spolehnout a budou brát výrazně méně než dnešní senioři. „Je to mýtus. Na slušné důchody by mělo být vždycky. Ale do značné míry to záleží na rozhodování politiků,“ dodal v rozhovoru s tím, že záležet bude také na tom, do jaké míry důchody zatíží státní rozpočet.