„Krotitelka“ důchodů radí: Nadopujte penzi o stokoruny a pár dnů „přesluhujte“

Každý, koho v dohledné době čeká odchod do důchodu, by si měl pečlivě ohlídat, kdy o něj zažádá. I pár dnů totiž může hrát významnou roli, upozorňuje expertka na výpočty důchodů Eva Nešverová. Zákon totiž odpracované roky zaokrouhluje dolů a lidem se tak snadno mohou „vypařit“ i celé odpracované měsíce. „Lepší je pár dnů přesluhovat a mít důchod o pár set korun vyšší,“ řekla ve studiu Blesku.

Aby lidé měli nárok na starobní důchod, musí mít momentálně „odpracováno“ či evidováno pojištění v délce 34 let a roku 2019 pak 35 let. Tuto podmínku už si Češi většinou hlídají, ale v některých případech se mohou zbytečně připravit o vyšší důchod. Důležité proto je, aby si před odchodem do penze také spočítali, kolik roků opravdu úředníci zaevidují, radí expertka na důchody Eva Nešverová.

Letní brigáda může hrát roli

„Náš důchodový systém je takový, že se započítávají jen celé roky. To znamená, že když například někdo má odpracováno 44 let a 350 dnů, tak se mu započítá jen 44 let. Ale kdyby o 15 dní přesluhoval a odešel do důchodu později, tak se mu započítá 45 let a bude mít důchod o pár set korun vyšší,“ uvádí Nešverová s tím, že může jít o 250 až 300 korun. S vědomím, že důchod budou lidé pobírat klidně i 20 let, už jde o významnou částku.

Hodit se v tomto ohledu může i každá letní brigáda v mládí. I tyto odpracované dny při studiu, pokud se z ní odváděly povinné odvody, se do důchodu počítají a v součtu mohou klidně dát i několik měsíců.

Taktické „čekání“ na valorizaci

Dále je důležité si pohlídat, jestli se v dohledné době nebude penze valorizovat. „Jestliže datum odchodu do důchodu směřuje na konec roku, třeba na prosinec, tak je dobré si zjistit, jestli by nebylo lepší požádat o důchod od 1. ledna následujícího roku. Je potřeba porovnat důchod vyměřený v prosinci a případně valorizovaný od ledna. Často se stává, že ten důchod od 1. ledna následujícího roku je o něco vyšší,“ vysvětluje expertka.

Obecně pak radí, aby si každý pravidelně schovával dokumenty k zaměstnání a případně pak u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mohl doložit nepřesnosti v evidenci. A každému ve věku nad 50 let doporučuje, aby si u téhož úřadu požádal o informativní osobní list důchodového pojištění. „To je dokument, který správa musí jednou za rok vystavit a poslat, pokud požádáte. A když už ho máte, tak je dobré se s tím nespokojit a projít si, co tam evidováno je, a co tam evidováno není,“ říká.

Složité dokazování práce

„Dokument je hrubý nástřel, takže když tam třeba chybí školy nebo péče o dítě, tak to nevadí, protože to se doloží při žádosti o důchod a bude to započítáno,“ upřesňuje Nešverová s tím, že pokud nějaké zaměstnání v listu chybí, je potřeba dohledat dokumenty, které práci dokazují.

„Jde například o pracovní smlouvu nebo výplatní pásky. Pokud nic z toho nemám, je možné se obrátit na bývalého zaměstnavatele s žádostí o potvrzení. A pokud neexistuje, tak se lze obrátit na oblastní archiv, jestli tam o tom něco nemají,“ říká Nešverová. V krajním případě se pak dá zaměstnání „doložit“ pomocí dvou svědků, kteří v té době na stejném pracovišti také působili.