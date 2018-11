Senioři se mají hůř než před lety, myslí si Češi. Čísla ukazují pravý opak

„I když se to třeba někomu nezdá, kupní síla penzistů v Česku dlouhodobě narůstá. Stačí se podívat na jejich situaci před padesáti, třiceti i deseti lety. Ať už důchody přepočítáme na jednotlivé potraviny nebo další spotřební zboží,“ uvedl Dufek. Jedna jistota ovšem podle něj penzistům dlouhodobě zůstává, a sice že bez dostatečných úspor se jejich finanční situace po odchodu do důchodu výrazně propadá.

Naopak dobrou představu mají lidé o průměrném důchodu. Dvě třetiny respondentů ji určily ve správné výši 10.000 až 13.000 korun, a také o věku odchodu do důchodu (62 až 68 let). Stejně tak dokázali dobře odhadnout průměrný věk dožití mužů (76 let) a žen (82 let).

Skeptický Čech

„Mužům ve svých odhadech ubrali jeden rok, ženám dva. Přesto ale nedokázali správně určit dobu, kterou průměrný Čech stráví v důchodu,“ poukázal Dufek na to, že pouze pět procent dotazovaných určilo správnou dobu strávenou v důchodu na rozmezí 21 až 25 let. Více než 70 procent lidí je přesvědčeno, že v penzi nebude více než 15 let.

„Dá se říci, že se lidé na důchod a možnosti přípravy na něj dívají skepticky a žijí v zajetí zažitých klišé a dílčích informací,“ shrnula ředitelka společnosti Marie Zemanová. Z oslovených respondentů nedokázal nikdo správně zodpovědět všechny otázky vstupující do tzv. Indexu znalostí o životě v důchodu. Nejlepší dosažený výsledek byl 83 procent, průměr celé české populace je 41,5 procenta.