Chtěl show! Influencer podstoupil 12denní týrání: Smrt v přímém přenosu!

Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Autor: btk - 
25. srpna 2025
15:34

Raphaël Graven (†46) alias Jean Pormanovo jako influencer podstupoval řadu extrémností. Dobrovolně na sobě nechal páchat násilí! Při poslední »show« ho týrali 12 dní! Zemřel během živého vysílání.

»Supernásilí« v podání streamera Jeana Pormana ve Francii vyvolala šok. Během dvanáctidenní výzvy, kde se nechal svazovat, škrtit, polévat vodou a barvou, došlo k nejhoršímu. Podle dostupných informací streamer zemřel vyčerpáním. A to v přímém přenosu!

Streamer měl na sociální síti Kick přes milion sledujících. A právě zástupci zmíněné platformy krátce po smrti Pormana vydali prohlášení: „Jsme hluboce zarmouceni ztrátou Jeana Pormanova a vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině, přátelům a komunitě,“ citoval zástupce server Topky.sk.

Smrt ve Francii vyvolala poprask. Jak okomentoval francouzský deník Le Figaro, případem se v tuto chvíli zabývají vyšetřovatelé.  

Video  Expertka o dětských vraždách v Česku: Proč se z dětí stávají vraždící monstra?  - Bára Holá, Lukáš Červený
Video se připravuje ...
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.
Influencer podstoupil 12denní týrání.

Témata:
smrtextrémsociální sítěFranciepřímý přenosInfluencer
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud