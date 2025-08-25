Chtěl show! Influencer podstoupil 12denní týrání: Smrt v přímém přenosu!
Raphaël Graven (†46) alias Jean Pormanovo jako influencer podstupoval řadu extrémností. Dobrovolně na sobě nechal páchat násilí! Při poslední »show« ho týrali 12 dní! Zemřel během živého vysílání.
»Supernásilí« v podání streamera Jeana Pormana ve Francii vyvolala šok. Během dvanáctidenní výzvy, kde se nechal svazovat, škrtit, polévat vodou a barvou, došlo k nejhoršímu. Podle dostupných informací streamer zemřel vyčerpáním. A to v přímém přenosu!
Streamer měl na sociální síti Kick přes milion sledujících. A právě zástupci zmíněné platformy krátce po smrti Pormana vydali prohlášení: „Jsme hluboce zarmouceni ztrátou Jeana Pormanova a vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině, přátelům a komunitě,“ citoval zástupce server Topky.sk.
Smrt ve Francii vyvolala poprask. Jak okomentoval francouzský deník Le Figaro, případem se v tuto chvíli zabývají vyšetřovatelé.
