Zmizelého Slováka Jána (†23) v Řecku hledali rok: Policie našla jeho kosti!

Ján v Řecku působil jako dobrovolník organizačního týmu v uprchlickém táboře. V osudný den (10. července) si rozhodl vzít pár dní volna, aby si mohl udělat výlet do hor. Mladíka od té doby nikdo neviděl. Pátrání úřady vyhlásily až o šest dní později.

Po dlouhých měsících nastal zlom. Jak uvedl deník Plus JEDEN DEŇ, v květnu letošního roku policie v těžko přístupném terénu u obce Krya Vrysi objevila lidské pozůstatky. V červenci úřady potvrdily, že patří zmizelému Jánovi.

Není dosud zřejmé, jak k tragické smrti došlo. V tuto chvíli stále probíhá vyšetřování. Upřímnou soustrast a další pomoc rodině přislíbila organizace Smile of the Child, která se mimo jiné zapojila do pátrání.

Ján vystudoval univerzitu ve Francii v oboru mezinárodní vztahy a dokončil první ročník univerzity v Pekingu. V Řecku chtěl nabrat zkušenosti.