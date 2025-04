Kevina (16) zmlátili před školou: Brutální bití i kopance!

Incident se odehrál v Kráľovském Chlmci (česky Skalice). Právě tam chodí Kevin (16) na střední školu. Po vyučování na něj měla číhat skupina mladistvých a následně ho napadnout. Fackovali ho, kopali a mlátili pěstmi.

„Brutálně ho bili, kopali. Syn ani prstem nepohnul, nic neudělal, jen tady stál. A křičel ‚přestaňte mě bít‘,“ popsala TV JOJ Kevinova matka Alexandra. Podle ní šlo o zcela bezdůvodné napadení. Navíc se prý útoky na jejího syna opakují.

Video Kevina (16) ve slovenské Skalici brutálně napadla skupina teenagerů. - TV JOJ Video se připravuje ...

Podle výpovědi rodičů se dalo útoku zabránit. Kevin měl školnímu údržbáři předem říct, že má problém a že ho chtějí zbít. Ten mu doporučil, ať zavolá rodiče, ale chlapec odmítl s tím, že pojede domů autobusem.

Zástupce ředitele školy Ivan Beňo uvedl, že o incidentu škola neměla ponětí až do chvíle, kdy se o něm zmínil Kevinův otec. „Nepřišla žádná žádost o pomoc. Odešel a mimo školu údajně došlo k tomu incidentu. My jsme o tom nevěděli minimálně dva dny,“ řekl.

Rodina podala trestní oznámení a případem se začala zabývat policie. Obvodní oddělení v Kráľovském Chlmci oznámení přijalo a událost prověřuje jako možný přestupek proti občanskému soužití. Policie provádí výslechy a další úkony s cílem objasnit průběh incidentu. O dalším postupu rozhodne po vyhodnocení všech podkladů.

Kevin od incidentu zůstal doma a podle matky se do školy už nevrátil. „Stydí se vyjít ven a jako by měl přijít teď do školy? Bojí se, má 16 let, skoro dva metry vysoký, ale bojí se. Není ten typ, který se začne bít. A to se už stalo potřetí, takže si myslím, že je to šikanování,“ dodala matka.

Podle dostupných informací patřili mezi útočníky hlavně žáci základní školy, jeden z nich měl být i středoškolák. Pokud se potvrdí, že šlo i o žáka školy navštěvované Kevinem, má být podle vedení potrestán.