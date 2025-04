Autobus srazil Sofii (†18), Lucku (†17) a Katku (†17): Zdrcující slova rodičů

Smrt tří maturantek, které zemřely při nehodě autobusu ve Spišském Podhradí, zasáhla celé Slovensko. Lucka, Sofie a Katka přijely autobusem do Spišské Kapituly, aby se tam v sobotu 6. dubna zúčastnily křesťanské akce. Autobus zastavil jen pár desítek metrů od areálu a účastníci akce začali vystupovat a shromáždili se před vozidlem, aby pak společně přešli přes cestu.

Autobus se však nečekaně rozjel. Řidič zřejmě nezatáhl ruční brzdu. Ujel několik desítek metrů, přičemž srazil deset věřících, mezi nimi i tři dívky. Lucka a Sofie zraněním podlehly na místě, Katka byla převezena do nemocnice, kde ale později zemřela.

Rodiče dívek se stále potýkají s nezměrnou bolestí. Ačkoliv uplynul už rok, stále se nedokáží smířit s nečekanou ztrátou svých dcer. V rozhovoru pro slovenské rádio vyjádřili vděčnost za podporu, kterou dostávají, ale také stále trvající smutek.

„Je to situace, se kterou se učíme žít každý den. Říkal jsem to i veřejně – přežít vlastní dítě je ta nejtěžší životní zkouška. Neexistuje žádný návod, jak to zvládnout,“ cituje slova otce Lucie, starosty Staré Ľubovně Ľuboše T., deník Nový Čas. Na osudný den si vzpomíná velmi přesně. „Umím si v hlavě přehrát každou vteřinu, každou minutu toho dne. Opravdu, když se mluví o zlém snu nebo filmu – my jsme to v ten den zažili.“

Smutek prý pociťuje každý den, zároveň si uvědomuje, že okolo sebe měl mnoho podporujících lidí. „Vyjádření solidarity a sounáležitosti po tom, co se stalo, pro nás bylo ohromnou oporou,“ konstatoval. Méně smířlivě se pak vyjádřila Luciina matka. „Ačkoliv od smrti naší dcery uplynul rok, nepodařilo se mi to přijmout.“

Podobně těžce situaci nese i rodina Sofie. „Den, kdy se to stalo, je pro mě tím nejhorším. Vím, co znamená přijít o blízké – v minulosti jsem přišel o rodiče a nemám sourozence. Je to obrovská bolest. Nedá se ale srovnat s bolestí, když přijdete o milované dítě,“ popisuje tatínek Michal. Zároveň vyzdvihl přátelství všech dívek a jejich víru. „Naše dívky žily s Bohem – každá svým způsobem, ale všechny tři velmi intenzivně. Jejich víra byla hluboká a inspirativní,“ uzavřel.

Nadějí pro matku Katky je víra v to, že skončila v nebi. „Katka byla naše poslední dcera – kromě ní máme ještě dva starší syny. Byla to dítě, které jsem porodila ve vyšším věku, hrozilo určité riziko postižení, ale narodila se zdravá – a za to jsem byla velmi vděčná,“ popisuje těžkosti s těhotenstvím Mária D. „Nejtěžší jsou pro mě momenty, kdy vidím její věci, fotky. Opravdu nevím, jestli se s tím někdy srovnám. Strašně nám chybí,“ doplnila.