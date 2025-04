Smrt na své vlastní narozeninové party: Krásná studentka (†22) dostala infarkt ve vířivce

Alexandra studovala práva na univerzitě ve městě Kluž v Rumunsku. Bylo jí zrovna 22 let a své narozeniny chtěla náležitě oslavit, pozvala proto skupinku kamarádů na večírek v horské chatě jejích rodičů. Během party přišlo i na koupání ve vířivce.

Jen několik málo okamžiků potom, co do ní Alexandra vlezla, se jí však zastavilo srdce. Její přátelé jí už nedokázali nijak pomoct a dívka na místě zemřela. Není zatím přesně jasné, co stálo za její smrtí. Podle některých poznatků však vyšetřovatelé zvažují možnost, že teplota vody byla pro její tělo příliš vysoká.

„Nevíme, proč a ani jak se něco takového mohlo stát. Víme jen jedno, že nás Alexandra opustila velmi předčasně a to nás nepopsatelně mrzí,“ stálo podle deníku The Sun v příspěvku na facebooku od jednoho z jejích profesorů. „Tvá krásná tvář i duše nám nadále bude rozjasňovat vzpomínky. Šťastnou cestu ke hvězdám, Alexandro“ uzavřel.