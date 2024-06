Milenci náhle zemřeli ve vířivce: Ivan po sobě zanechal dceru

Oběťmi jsou padesátiletý Ivan z Handlové a jeho nová partnerka. Pár se seznámil teprve nedávno a užíval si společný letní večer. Ivan v penzionu pracoval. „Znala jsem ho deset let. Je mi to moc líto, i kvůli jeho malé dcerce," sdělila slovenskému deníku Plus Jeden deň majitelka penzionu Dolinka Beáta. Druhou oběť neznala.

Večer před tragickou událostí milence sousedé viděli popíjet alkohol a poté se vydali do vířivky. Ráno je našel bez známek života jeden ze zaměstnanců. Příčina smrti zatím není jasná. Policie prošetřuje všechny možné verze, včetně utonutí, úrazu elektrickým proudem a cizího zavinění. Na místo činu byl přivolán i expert z kriminalisticko-expertizního ústavu v Bratislavě.

Zaměstnanci penzionu se domnívají, že příčinou smrti mohl být alkohol. Světlo do případu přinesou až výsledky pitvy. „V současnosti stále probíhají prvotní úkony trestního řízení. Informace poskytneme, až to procesní situace dovolí," sdělila vedoucí oddělení komunikace a prevence Krajského ředitelství Policejního sboru v Trenčíně Ingrid Krajčíková.