Otec mrtvého chlapce o granátu v autě věděl?! S výbušninou se údajně dokonce vyfotil

Devítiletý chlapec z Česka v Chorvatsku zemřel po výbuchu granátu, který si s sebou vzal z nebezpečného vojenského prostoru. Jeho otec podle policistů věděl, že dítě výbušninu našlo, a dokonce se s granátem vyfotil! Policisté šestačtyřicetiletého Čecha zadrželi a zřejmě ho umístí do vazby.

Cvičiště Josip Markić, známé jako „Rudá země“, je jasně označeno jako nebezpečné. U vstupu je šest velkých cedulí v chorvatštině i angličtině, upozorňují, že vstup je jen na vlastní nebezpečí. Přesto česká rodina do prostoru vstoupila. Otec se s granátem, který turisté našli a odvezli v autě, podle webu Jutarnji.hr dokonce vyfotil! Chlapec ho později omylem aktivoval u města Obrovac, když rodina zastavila u odpočívadla kvůli technické závadě v autě. Dítě nepřežilo, dvě ženy a jednoho muže záchranáři odvezli do nemocnice.

Šestačtyřicetiletého Čecha, otce zesnulého chlapce, policisté v souvisosti s výbuchem zadrželi. Po provedení příslušných úkonů bude muž vzat do vazby. Chorvatské státní zastupitelství se nicméně domnívá, že by měl být případ předán do České republiky.

Chorvatská televize RTL Danas informovala o tom, že tato tragédie opět vyvolává otázky o bezpečnosti a kontrole vstupu do vojenských prostorů. Šibenicko-kninský prefekt Marko Jelić ale odmítá úplné uzavření oblasti a zdůrazňuje, že Chorvatsko je bezpečná země a že incident se odehrál v označené nebezpečné oblasti. Apeluje proto na zdravý rozum návštěvníků a varuje před manipulací s nalezenými neznámými předměty.