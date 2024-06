Podcast: Stalker Hanuš udělal Míše ze života peklo. Pronásledování, výhružky a krutá vražda

Hrůzné životní momenty pro Míšu (†32) přišly v roce 2005, kdy na pražském letiště, kde pracovala, nastoupil nový kolega Petr Drápal (později si nechal změnit jméno na Hanuš, pozn. red.). Ten se do Míši zamiloval a její odmítnutí bohužel nebral jako odpověď. Začal mladou ženu pronásledovat, vyhrožovat jí a jinak ji obtěžovat. Doslova jí udělal ze života peklo. Tím to ale neskončilo, odporné jednání se vystupňovalo natolik, že Hanuš nakonec Míšu brutálně zavraždil. Proč nezasáhla policie?

Hanuš po nástupu do nové práce v roce 2005 nezapadl do kolektivu. Spolupracovníci později popsali, že byl hodně uzavřený do sebe, nekomunikoval a pokud ano, byl výbušný. Michaela mu ale chtěla pomoci, byla údajně taková, že na každém našla něco dobrého. Hanuše proto zvala na různé akce s dalšími kolegy. Ten si to bohužel vyložil tak, že má zájem o romantický vztah.

Dva roky pekla a pak vražda!

Míša následně Hanuše odmítla. Ten jí nejprve začal posílat různé dárky a pozornosti, pak jí začal vyhrožovat ústně i přes zprávy a e-maily. Jeho jednání se vystupňovalo natolik, že mladou ženu sledoval na každém kroku a dokonce jí zničil brzdové hadičky v autě či se jí vloupal do skříňky v práci.

Hanušovi nakonec nebyla prodloužena pracovní smlouva. Po odchodu ze zaměstnání se stalking (nebezpečné pronásledování, pozn. red.) pokračoval ještě ve větší míře. „Utíkala do metra, jezdila se skloněnou hlavou, aby ji neviděl, ale on si ji nějakým způsobem stejně vždycky našel,“ popsal v minulosti pro ČT kamarád nebohé ženy.

Míša se nakonec v zoufalství obrátila na policii. Stalkerství ale v té době nebylo trestným činem, takže kriminalisté měli omezené možnosti. V roce 2006 mu soud zakázal se k Michaele přibližovat a bylo mu uloženo 250 hodin veřejně prospěšných prací. Hanuš s pronásledováním ale nepřestal.

Po dlouhých dvou letech, kdy si mladá žena procházela doslova peklem, však přišlo to nejhorší. V červenci 2007 Hanuš Míšu zavraždil. Den po strašném zločinu se sám šel udat na policii.

