Podcast: Šílenec Tvrdík zavraždil tchyni paličkou na maso. Děti zachránilo, že předstíraly smrt!

V říjnu roku 1978 přišla Blanka z noční směny do bytu na pražském Opatově, kde měla její matka hlídat její dvě děti, osmiletého Jana a čtyřletou Markétku. Doma však našla jen šílenou spoušť. Blančin manžel a otec dětí Jan Tvrdík brutálně zavraždil svou tchyni. Paličkou ji praštil tak silně, až se nástroj rozbil. Chtěl zabít i vlastní děti, ty ale zachránilo to, že předstíraly, že už jsou mrtvé.

S Janem Tvrdíkem byly problémy už od dětství a poprvé byl zatčen v šestnácti letech. Ve třiadvaceti se přesto oženil s Blankou a měli spolu dvě děti. Manželství ale nebylo šťastné. Tvrdík hodně pil a ženu bil tak brutálně, že kvůli modřinám nemohla jít klidně dva týdny do práce. Časem se dvojice rozešla a Tvrdík skončil ve vězení.

Po propuštění doufal, že ho manželka vezme zpět. Ta nakonec souhlasila – ale pod podmínkou, že přestane pít. Pohrozila mu, že jestli jednou jedinkrát přijde domů opilý, vyhodí ho. Tvrdík vydržel abstinovat čtrnáct dní. Pak byl konec a žena ho vyhodila, což ho rozzuřilo.

„Už mi to lezlo na palici. Když jsem si představil, jak snadno mě dokázala žena vyhodit z bytu. Jako by jenom čekala, až se jednou trochu napiju. Myslí to vážně? Chce se mě zbavit?“ vypověděl později Tvrdík.

Koncem října 1978 pak chodil opilý ulicemi Prahy, až nakonec vymyslel šílený plán. Zavraždí tchyni i děti během doby, kdy bude Blanka na noční, a jejich hlavy pak vystaví na televizi.

Se šíleným plánem se pak vydal na Opatov. Stále měl klíče, a tak do domu vešel, tchyně i děti spaly. V kuchyni bytu se svlékl do trenek, aby se neušpinil od krve, a vzal si v kuchyni paličku na maso. Tou tchyni praštil třikrát do pravého spánku, při třetí ráně mu palička odletěla, Tvrdík tchyni praštil ještě malíkovou hranou ruky do krku, přičemž žena stále žila a vydávala zvuky, u kterých měl Tvrdík obavy, že probudí spící děti.

„Strčil jsem jí ruku do chřtánu a chtěl jí vytrhnout ten prolhanej jazyk a všechno ostatní. Tekla jí krev z hlavy, z uší, byl jsem celej od krve. Chytla mě za ruku, ale když jsem jí ucpal nos, tak se složila a byl definitivní klid,“ popsal vrah. Po této události se vrhl na děti, které se mezitím probudily a obě je bodl. Honzík ještě stačil sestřičce říct, aby předstírala, že je mrtvá, jinak ji otec zabije jako babičku.

Ač byly dívence teprve čtyři roky, dokázala smrt předstírat a Tvrdík po chvíli z pokoje doopravdy odešel, přesvědčený, že jsou všichni mrtví.

Děti naštěstí přežily. Případ Jana Tvrdíka vyšetřoval zkušený kriminalista Jiří Markovič, a jak sám přiznal v knize Lovec přízraků – Vraždy, které šokovaly republiku – jednou při jeho výslechu cítil skutečný strach.

Detaily tohoto šíleného případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra.