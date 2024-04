Podcast: Lesní vrah vyhrál v „milionáři“ a začal zabíjet. Inspirovala ho prý Hepnarová

Viktor Kalivoda se chtěl údajně po vzoru Olgy Hepnarové stát masovým vrahem, nakonec se z něj ale stal takzvaný Lesní vrah. V roce 2003 vyhrál v televizní soutěži Chcete být milionářem? 320 tisíc korun. Za výhru si koupil zbraně a střelivo. Pak se vypravil do lesa a tam čekal na nevinné oběti. Než ho policie dopadla, zabil tři lidi.

Kalivoda během života studoval několik vysokých škol, ani jednu ale nedokončil, přestože na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích procházel s výborným prospěchem. Vystřídal také několik zaměstnání, ale u žádného dlouho nevydržel. Nakonec žil v otcově bytě ve Slaném z úspor a v televizní soutěži Chcete být milionářem? vyhrál 320 tisíc korun.

Během života prý trpěl depresemi a chtěl podle vlastních slov mnohokrát spáchat sebevraždu, což nedokázal. Kalivoda se také velmi zajímal o život české masové vražedkyně Olgy Hepnarové, která v roce 1973 v Praze úmyslně najela vypůjčeným nákladním automobilem na tramvajovou zastávku a usmrtila 8 lidí.

Kalivoda řekl, že chtěl „dokončit to, co Olga začala“. Údajně měl v plánu střílet v metru a několikrát už měl prý zbraň i vytaženou, zmáčknout spoušť naštěstí nezvládl. Rozhodl se proto, že začne chodit na střelnici. Pak zabil dvě živé krávy.

Déle než rok si také spřádal nechutné vražedné plány, které se rozhodl uskutečnit 13. října 2005. Ten den vyrazil do Brna, odkud se vydal obhlédnout si les v nedalekých Nedvědicích. Pak přespal v hotelu a druhý den se do lesa vrátil se zbraní, kde číhal na svou oběť. Kolem poledne se bohužel v lese objevil starší manželský pár. František s Boženou šli na klestí a krutý vrah je bez lítosti zastřelil. O pouhé tři dny později navíc vraždil znovu. Vydal se do Malíkovic, kde připravil o život pejskaře Jaroslava.

Když policie Kalivodu dopadla, ke zločinům se ihned přiznal. V dubnu roku 2006 byl Lesní vrah odsouzen k doživotnímu trestu. Po čtyřech letech ve vězení spáchal sebevraždu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.