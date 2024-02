Podcast: Sušická bestie týrala a vraždila nevinná miminka přímo v nemocnici. Fikáčková dostala trest smrti!

Fikáčková začala pracovat v sušické nemocnici hned po ukončení střední zdravotnické školy v roce 1955. Nejprve pracovala na dětském oddělení a od roku 1957 na novorozeneckém. To jí ale nevyhovovalo a několikrát neúspěšně žádala o přeložení na jiné oddělení.

První hrůznému útoku na novorozence došlo 20. září 1959, kdy bylo Fikáčkové třiadvacet let. Zdravotní sestru rozzuřil pláč malé Janičky a rozhodla se si vztek vybít tak, že holčičku chytila za ouško tak silně až jí ho natrhla. Nadřízeným tvrdila, že dítě vzala peřinkou a omylem uchopila ucho, a tak ho natrhla. Šlo o první incident, a proto ji primář pouze napomenul a událost dále nevyšetřoval.

Zlomená ručička i promáčknutá hlava

Fikáčková později uvedla, že právě toto nedůsledné jednání ze strany vedení novorozeneckého oddělení jí přesvědčilo, že se na podobné úmyslné napadání dětí, nikdy nepřijde. „Bití dětí jsem dělala v době, kdy jsem měla dostat menstruaci anebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem,“ vypověděla později vražedkyně.

K dalšímu incidentu došlo o dva měsíce později, s novorozeným Vašíkem škubla tak silně, že mu zlomila pažní kost. Přestože slyšela kost prasknout, nikomu nic neoznámila a na zlomeninu se přišlo až časem. Další dítě napadla proto, že holčička byla vnučkou člověka, s nímž měla rodina Fikáčkové spory. Plačící Haničku bestiální zdravotní sestra udeřila silně pěstí do zadní části hlavy. Útok na dívence nezanechal žádné viditelné stopy. Holčička ale později zemřela kvůli vážnému poranění lebky.

Další novorozeně Fikáčková uchopila za hlavičku, kterou jí následně zmáčkla tak silně, až se jí prsty probořily dovnitř. Vražedkyně uvedla, že dobře věděla, že to, co dělá, bude mít vážné následky. Když se holčička přestala hýbat, nijak to neřešila, odešla vyžehlit prádlo a vypít si kávu, a až poté zavolala lékaře.

Žena, která si vysloužila přezdívku sušická bestie, dostala trest smrti a 13. dubna 1961 byla popravena v pankrácké věznici.

Více o krutých činech a životě Marie Fikáčkové se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra.