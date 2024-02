Drbohlav v podcastu o dětských agresorech: Rodiče se před nimi zamykají. Bojí se, že je uškrtí nebo polijí kyselinou!

Už více než 20 let se Andrej Drbohlav zaměřuje na poruchy chování a emocí u jedinců s takzvaně disharmonickým vývojem. Jeho hlavní náplní práce je v současnosti neuropsychiatrická péče, a to primárně u těch nejmenších jedinců. „Středobodem mé práce je zejména vztek a agrese. Mám v péči i dospělé klienty, ale u těch dětí za ta léta, co pracuji s klienty, mi to dává největší smysl,“ prozradil odborník.

Ubližování zvířatům, pití krve a zapalování věcí

V nejnovějším rozhovoru Insta Crime Podcastu Drbohlav přiblížil, že projevy mimořádně výbušného, vzteklého, impulzivního až agresivního chování často shledává u dětí, které jsou mnohdy předškolního věku. „U nejmenších pacientů vídám i mimořádně intenzivní fantazie, které jsou často i sadistické. Jejich denní aktivita je v té řízené fantazii zaměřená hodně na mučení nebo ubližování zvířatům, pití krve nebo zapalování různých objektů či věcí,“ popsal etoped, pro kterého jsou takové případy vždy velmi náročné.

„Vždy mě to tak probudí a nutí přemýšlet nad tím, jaké možné metody terapie budou v tuto chvíli ty nejlepší,“ vysvětlil Drbohlav. Někteří jedinci ale mají podle něj skutečně temnou linii svého vývoje a ta se může objevit ve velmi raném věku čtyř až šesti let.

Nejsou to jen temné, zlé a vzdorující duše

Odborník v rozhovoru prozradil i to, že jeho služby vyhledávají často rodiče, kteří si se svými ratolestmi neví rady. Podle Drbohlava nejsou ojedinělé ani případy, kdy se rodiče potomků až bojí. „Mám i rodiče, kteří se doslova musí zamykat třeba před vlastními dětmi, protože se obávají toho, že by jim ublížily třeba ve spánku, že by je polily nějakou kyselinou nebo je pobodaly,“ šokoval host.

Děti, které o takových věcech mluví, si dle Drbohlava zvětšují manipulační prostor a zkouší, co jejich rodiče vydrží. „To, že dovedou takto přemýšlet, je proto, že jejich fantazie jsou už mnohdy podobných obrazů násilí plné,“ upřesnil.

Rodiče by měli podle odborníka vyhledat pomoc v momentě, kdy svým potomkům nerozumí, ztrácejí naději a zkusili všechny vynalézavé způsoby, jak myšlenky své dcery či syna přesně pochopit. Podle Drbohlava se nesmí na takové jedince nahlížet jako pouze na temné, zlé či vzdorující duše. „Jde o to v nich najít něco pozitivního, poohlížet se na jejich talenty, tužby a sny,“ vysvětlil přístup etoped.

Nejčastější jsou matkovrazi

Drbohlav pracuje i s mladistvými, kteří své nejtemnější představy uskutečnili a někomu svým konáním vzali život. Nejčastějšími oběťmi mladých vrahů bývají jejich příbuzní. „Pokud se podíváme třeba na vrahy, které jsem měl možnost pozorovat v letech 2012–2018 já, drtivá většina z nich byli matkovrazi,“ připustil odborník.

Více o tom, jak Andrej Drbohlav s dětskými pacienty pracuje, kam se mohou rodiče v případě nouze obrátit a jak může být nadměrná ochrana vlastního dítěte nežádoucí, se dozvíte v celém rozhovoru Insta Crime Podcastu: