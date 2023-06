Podcast: Náctiletí tyrani z Krupky mučili a znásilnili školáka. Patrik (12) trpěl dlouhé hodiny!

V dubnu roku 2010 došlo v Krupce na Teplicku k brutálnímu útoku. Tehdy 12letého Patrika tam napadli dva náctiletí mladíci. Tomášovi bylo sedmnáct a Nikolasovi pouhých čtrnáct let. Agresoři chlapci sebrali oblečení, nutili ho stát v potoce, surově ho bili a donutili ho také k orálnímu sexu. Šílený útok Patrik naštěstí přežil, utrpěl ale velice vážná zranění.

Agresoři si Patrika vyhlédli na bohosudeckém nádraží v Krupce 29. dubna 2010. Chlapec, který žil v dětském domově, byl na cestě za mámou do Ústí nad Labem. Dvojice po vyhlédnuté oběti nejprve chtěla peníze a mobilní telefon, Patrik u sebe ale nic neměl, proto jim to nemohl dát. To Nikolase a Tomáše zjevně popudilo a začali svou agresi stupňovat.

Video Insta Crime Podcast: Náctiletí tyrani z Krupky mučili a znásilnili školáka - pdc, icp, Jedlička Čebotareva Video se připravuje ...

Tyrani sebrali chlapci bundu i boty a odtáhli ho do nedalekého lesa, kde začali s několikahodinovým mučením. Patrika bili, kopali a nutili v chladném počasí stát ve studeném potoce, kde navíc musel dělat nejrůznější cviky. Donutili ho také k orálnímu sexu. Chlapec prožíval peklo více než tři hodiny, pak se útočníci podle svých slov unavili a z místa činu odešli.

Přežil jen náhodou

Vážně zraněný Patrik se dokázal doplazit zpět na nádraží, kde si ho všimli lidé a přivolali mu pomoc. S mnohočetnými poraněními skončil nebohý klučina na jednotce intenzivní péče v ústecké Masarykově nemocnici.

Podle senátu Krajského soudu v Ústí nad Labem, který se případem zabýval, přežil šílené napadení Patrik jen náhodou. Vzhledem k tomu, že Nikolasovi bylo v době útoku pouhých čtrnáct let, nebyl souzený ani jako mladistvý. Skončil ve výchovném ústavu.

Sedmnáctiletý Tomáš, jehož IQ dosahovalo pouhých 41 bodů a pohybuje se tak v pásmu středně těžké mentální retardace, byl odsouzen za pohlavní zneužití, znásilnění, loupež, vydírání a pokusu o vraždu ve formě spolupachatelství. Byl mu uložen desetiletý trest, který mu následně Vrchní soud v Praze zmírnil na polovinu. Po odpykání trestu byl umístěn do detenčního ústavu. Krajská soudkyně v případu Kamila Elsnicová během jednání uvedla, že za takovýto trestný čin a s nulovou šancí na nápravu by ho v některých zemích čekalo doživotí nebo i trest smrti!

Více o tomto brutálním útoku v Krupce se dozvíte v nejnovějším dílu Insta Crime Podcastu. Ten moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: