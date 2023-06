Podcast: Jako čeští Bonnie a Clyde. Dáša unesla vězně eskortě přímo před nosem

Recidivista Pavel Tauchen byl za svůj život třináctkrát soudně trestaný a jednou už se mu dokonce podařilo z vězení uprchnout. Policie ho dopadla až rok po útěku a při zatýkání byl postřelen, kvůli čemuž ochrnul na jednu ruku. Když mu bylo 31 let, byl už dvakrát rozvedený. Tehdy se seznámil s o čtrnáct let mladší, sedmnáctiletou Dagmarou. Zamilovali se do sebe a o 10 let později se vzali.

Tentýž rok, kdy měla dvojice svatbu, skončil Pavel Tauchen opět u soudu. Tentokrát kvůli vykradení několika bankovních sejfů, které s komplicem otevírali pomocí trhaviny. Byl odsouzen k pěti letům vězení. Jeho novomanželka se s tím ale nechtěla smířit a začala plánovat, jak manžela osvobodit.

„Teď mi ho pusťte, pánové“

Osudný den předstíral Tauchen bolest ucha a vězeňská služba ho eskortovala do nemocnice v Plzni. Tam už čekala na parkovišti Dagmara. Měla na sobě neprůstřelnou vestu, brýle, paruku a v ruce plynovou pistoli. ,,Tak a teď mi ho pusťte, pánové,“ pronesla směrem k eskortě, která Tauchena odváděla a mířila na ně zbraní. Parkoviště bylo plné lidí a ozbrojený doprovod vězně se neodvážil střílet, aby nezranil nikoho dalšího. Dvojici se tak podařilo uprchnout.

Rozjelo se velké policejní pátrání a po asi padesáti hodinách je dopadli. Při zatýkání Tauchen spáchal sebevraždu, Dagmar se údajně snažila o totéž, ale nepodařilo se jí to, a proto se dala na útěk. Při něm byla policisty postřelena. U soudu se Tauchenová ke všemu přiznala, omluvila se pracovníkům eskorty a za trestný čin osvobození vězně dostala podmínku.

Více o tomto nezvyklém případu se dozvíte v nejnovějším dílu Insta Crime Podcastu. Ten moderují Tereza a Petra. Podcast vzniká jako spolupráce Blesk.cz a Insta Crime Blogu: