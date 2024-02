Drbohlav v podcastu o střelci na FF: Na psychologický profil vraha je brzy, ale bude třeba o něm hovořit!

Jen tři dny před Štědrým dnem loňského roku šokoval Česko nepochopitelný čin čtyřiadvacetiletého muže. Ten 21. prosince v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze chladnokrevně zastřelil 14 lidí, poté i sebe. 25 dalších osob během útoku zranil a jak vyšlo posléze najevo, byl to ten samý pachatel, který 15. prosince usmrtil tatínka (†32) a jeho teprve dvouměsíční dcerku v Klánovickém lese.

Na otřesný případ se v nejnovější epizodě ptaly moderátorky Insta Crime Podcastu Tereza a Petra hosta Andrej Drbohlava, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na analýzu profilu sériového vraha a na další extrémní formy behaviorální patologie a psychopatologie. Podle něj se v současnou chvíli dá pracovat čistě jen s empirickým modelem toho, co ukazují statistiky o podobných pachatelích z celého světa.

Počáteční pozornost na střelce byla špatná

„Můžeme z toho vyvozovat nějaká základní východiska. U pachatelů této násilné trestné činnosti můžeme nacházet jednoznačně takový úzkostný profil, úzkostné ladění, úzkostné rysy, ale i rysy poruch osobnosti. Ty jsou často smíšeného charakteru s takovou převahou, řekněme, znaků, které by kliničtí psychologové zařazovali do skupiny narcistní poruchy osobnosti nebo paranoidní poruchy osobnosti,“ objasnil odborník.

Zároveň ale Drbohlav zmínil, že by byl ve vytváření různých hypotéz velmi opatrný. Podle něj neměla být pozornost věnována na střelce od samého počátku celé prosincové tragédie, a i teď je na ni podle odborníka ještě brzy. „Jakákoliv předčasná diagnóza, kterou bychom teď řekli mohla jako vést k nebezpečné informační zkratce, že nositelé těchto těchto obtíží jsou nějakým rovnítkem podobní tomuto pachateli. A to by bylo mimořádně nefér a mimořádně nebezpečné,“ osvětlil problematiku odborník.

Vynechme superlativy

V rozhovoru taktéž zaznělo, že jednou nastane doba, kdy bude potřeba o střelci z FF Univerzity Karlovy hovořit. „Musíme vědět, jaký a kým byl. A to proto, aby nás to varovalo, abychom více přemýšleli nad tím, jak podobné jedince umět v populaci najít nebo popřípadě na těch konkrétních školách. Musí se takovým lidem nabídnout specifická podpora a pomoc,“ uvedl Drbohlav.

Odborník promluvil i o tom, proč by se měli novináři i veřejnost vyvarovat některých označení mladého pachatele. „Zkusil bych vyvarovat těch různých superlativů typu největší, nejhorší a podobně. Ono to totiž nemalou částí nahrává k tomu, že se v podobném ladění a popisu těchto činů mohou zhlédnout ti, kteří se nacházejí v nějakém akutním oslabení nebo dlouhodobém oslabení vlastní duše. A mohou, v touze dosáhnout podobných superlativů, nalézt vlastní vnitřní motivaci k tomu také něco udělat,“ vysvětlil Drbohlav.

Více informací se dozvíte v celém rozhovoru Insta Crime Podcastu: