Podcast: Brutální vražda v Zemanově paneláku. Škopán ubodal známého historika s manželkou!

Byl poslední lednový den roku 2014. Tehdy 78letý historik z Židovského muzea v Praze Jiří F. očekával návštěvu Dalibora Škopána. Měli se spolu bavit o architektuře a židovských památkách. Návštěvník měl ale jiné úmysly. Za brutální vraždu historika a jeho ženy byl odsouzen trestu 28 let odnětí svobody.

Zájem o architekturu, různé pohlednice a kreslení měl Dalibor Škopán od dětství. Studijní typ ale moc nebyl. Nedokázal dostudovat ani jednu z šesti středních škol, a skončil tak jen se základním vzděláním.

Škopán pobýval na pražských Stodůlkách jen se svou matkou, a to ve velmi malém bytě. Dokonce spolu údajně sdíleli i postel. Škopán ani jeho matka neměli počátkem roku 2014 stálou práci, nepobírali sociální dávky a peněz měli velmi málo. Zřejmě proto se Škopán rozhodl, že musí peníze za každou cenu sehnat.

Na 31. ledna si mladík domluvil již několikátou schůzku s uznávaným 78letým historikem ze Židovského muzea v Praze Jiřím F. Ten měl pochopení pro mladé začínající badatele, a proto souhlasil, že se bude se Škopánem scházet a probírat s ním architekturu. Dvojice se potkávala v bytě v pražské Brdičkově ulici, kde ještě před svým zvolením do funkce prezidenta republiky žil i Miloš Zeman.

Osudného dne si Škopán během debaty odskočil. Když se vrátil do obývacího pokoje, brutálně historika napadl. Opakovaně bodal a řezal do krku, hlavy a hrudníku. Děsivé zvuky bohužel uslyšela i badatelova manželka, která tou dobou v bytě také byla. Když do pokoje vstoupila, zaútočil Škopán stejným způsobem i na ni.

Oba manželé umírali dlouhé desítky minut, zatímco jim vrah prohledával byt. Příčina smrti byla stanovena na šok z obrovské krevní ztráty, kterou oba utrpěli. Škopán dvojici z bytu nakonec ukradl cennosti, knihy a odnesl si obsah jejich peněženek. Před odchodem v kuchyni pustil všechny čtyři hořáky sporáku. Chtěl totiž způsobit výbuch či požár, aby zahladil stopy po brutální dvojnásobné vraždě.

„Máme za to, že v tomto případě došlo k výrazné společenské ztrátě, protože poškozený byl mimořádný odborník přes židovské památky, byl publikačně činný,“ komentoval před časem čin soudce Jiří Lněnička. Ten navíc podotkl, že vražda obou manželů byla agresivní, brutální a velmi trýznivá. Dodnes zůstává otázkou, co Škopána k hrůznému činu vedlo. Ani u Městského soudu v Praze či Vrchního soudu své jednání nikdy neobjasnil.

Více o tomto případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, který si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra:

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.