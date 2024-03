Podcast: Mladou Petru (†15) z Jihlavy Michal před 11 lety vyhodil z okna. Umírala mučivou smrtí

Petra žila v obci Dudín na Jihlavsku. V pátek 15. března sdělila rodičům, že bude přes víkend u kamarádky Hany. Tam se skutečně ubytovala a poté vyrazila na diskotéku do klubu Ponorka, kde se potkala s Michalem Kisiovem. S mladíkem se dohodla, že u něj přespí.

Podle pozdější vrahovy výpovědi měla dvojice pohlavní styk, po kterém Petra údajně začala vyhrožovat, že vše oznámí na policii jako znásilnění. Kisiov ji vyhodil z okna. Dívka pád z jedenáctimetrové výšky přežila, ale Kisiov ji vytáhl zpět do bytu a zavolal kamarádovi Tomášovi Zavřelovi. Ten ho přesvědčil, aby nevolal sanitku a dorazil do Kisiova bytu ještě s dalším kamarádem Jakubem Doležalem.

Nasadil si sluchátka a uškrtil ji!

Petra byla v té době ještě živá, ležela na podlaze bytu a vnímala debatu Kisiova, Zavřela a Doležala o tom, co s ní provedou. První dva zmínění se ji následně pokusili uškrtit rukama, pak i kabelem od počítače a poté jí šlápli na hrudník v těžkých motorkářských botách. Protože nebohá dívka stále jevila známky života, Zavřel si nakonec nasadil sluchátka a uškrtil ji páskem. Doležal se vraždění neúčastnil přímo, ale kamarády v odporné činnosti povzbuzoval.

Tělo Petry pak zabalili do prostěradla a odhodili do kontejneru. Krátce poté se po Petře rozjelo obrovské pátrání, do něhož se zapojili i samotní vrazi. Zavřel dokonce dělal nevhodné vtipy a na sociální síti psal, že doufá, že se dívka najde. Pravda ale nakonec vyšla najevo a všichni tři mladíci skončili ve vězení. Kisiov byl odsouzen k 25 letům za mřížemi, Zavřel k 24 letům za mřížemi. Doležal byl za napomáhání k vraždě poslán do vězení na čtyři roky.

O mrazivém případu minulý rok moderátorky Insta Crime Podcastu natočily epizodu, v níž se dozvíte další podrobnosti o smutné smrti mladé Petry, kterou trojice zavraždila už před jedenácti lety.