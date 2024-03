Podcast: Martina ubodala přítele a k jeho mrtvole chodila kouřit. Pak zabila i malého synka

Hasíková měla v roce 2007 už opravdu velké finanční problémy. Brala si půjčky, aby mohla zaplatit jiné splátky a celkem věřitelům dlužila asi 800 tisíc. S těžkou životní situací se neuměla vyrovnat a v minulosti už se měla pokusit o sebevraždu.

Video Insta Crime Podcast: Martina ubodala přítele a k jeho mrtvole chodila kouřit. - pdc, icp, Jedlička, Železný Video se připravuje ...

Osudný den přišel 26. února. Radim měl jít na odpolední směnu do práce, bylo mu ale špatně, a tak ho partnerka omluvila a společně se synem si všichni tři šli odpoledne lehnout. Když se vzbudili, chlapec si šel hrát a Radim prý po Martině požadoval sex a nerespektoval její odmítnutí.

O tělo típala cigaretu

„Radim chtěl sex! Odmítla jsem to. Chtěl aspoň orální sex, ale taky jsem odmítla. Nadával! Pak dostal chuť na dort. Donesla jsem ho i s nožem a v rozčilení jsem po noži sáhla. Třikrát jsem ho bodla zepředu i do zad!“ popsala později Hasíková vraždu. Mrtvolu partnera potom dala do spacího pytle a odtáhla do komory. Tam chodila kouřit, a údajně o mrtvolu dokonce típla cigaretu.

O několik dní později se rozhodla, že zapálí celý dům. Uložila syna do postele, zapálila u něj ve skříni oblečení a sama se vydala na půdu, kde se pokusila podřezat si žíly. Hasiči, kteří na místo dorazili, Hasíkovou našli živou, malého Dominika už se jim ale zachránit nepodařilo.

Podrobnosti o tomto případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu. Tu si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra.