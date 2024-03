Podcast: Sexuolog Petr Weiss otevřeně o deviacích. Pravý pedofil v zásadě nezneužívá vlastní děti

V epizodách Insta Crime Podcastu se často hovoří o tom, že některý z pachatelů trpěl například sadismem či jinou parafilií. Moderátorky Tereza a Petra proto navštívily sexuologa Petra Weisse a zeptaly se ho na sexuální deviace.

Odborník v rozhovoru vysvětlil například, kdo je patologický sexuální agresor. „Patologický sexuální agresor vlastně minimalizuje kooperaci objektu, uvítá nebo ho vzrušuje právě, když se objekt brání a navíc objekt u patologického sexuálního agresora má být anonymní,“ řekl Weiss s tím, že agresoři tohoto typu obvykle nepřepadávají vlastní manželky ale cizí lidi.

Uvedl také, že podle britských kriminologů se napadená žena má nejprve zkusit intenzivně bránit, pokud intenzivní obrana nevede k tomu, že agresor chování zanechá, tak by asi měla přestat, protože by to mohlo vést například k horším zraněním.

Sexuolog popsal, kdo jsou to takzvaní žiletkáři. Jedná se o podskupinu útočných sadistů, které vzrušuje, že žiletkou rozřezávají svrchní část oblečení oběti a nebo na něj stříkají kyselinu. „Já pamatuju na takový případ, kdy prodavačky v obchodním domě Kotva, ještě za bolševika, nosily takové umělohmotné šatičky a zástěrky a na jezdících schodech jeden mladý kluk, pak to byl můj pacient, na ně stříkal kyselinu, a ta umělá hmota se rozpouštěla, a když dojely po těch jezdících schodech, tak už vlastně ty slečny byly odhalené.“

Weiss dále uvedl, že z jeho klinické zkušenosti odhadem přibližně v devadesáti procentech jak znásilnění, tak i zneužití dítěte páchají neparafilní pachatelé. „Dítě je v té situaci vybráno ne jako preferovaný, ale jako náhradní objekt sexuálního uspokojení, a to je ten zásadní rozdíl mezi neparafilními a parafilními pedofily,“ uvedl s tím, že kdyby si tento pachatel mohl vybrat mezi spolupracující dospělou osobou a spolupracujícím dítětem, vybral by si dospělého.

„Zdaleka není pravdou, že každý pedofil zneužívá děti. Pouze malá část to dítě nakonec zneužije. Většina si potřebu sexu s dítětem naplní na úrovni masturbačních fantazií,“ prozradil odborník. Vysvětlil i, zda praví pedofilové vyhledávají objekty sexuální touhy ve své rodině.

„Pravý pedofil pouze v naprosto výjimečných případech. Za těch 40 let jsem viděl stovky incestních tatínků, kteří zneužili vlastní dítě a jenom tři z nich byli praví pedofilové. Pedofil, v zásadě nezneužívá vlastní děti,“ dodal.