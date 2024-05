Podcast: Nejmladší doživotně odsouzený vrah Vít zabíjel kvůli prášku na bolest!

Tomáš Vít je nejmladším doživotně odsouzeným vězněm v České republice. Koncem února roku 2012 pod vlivem drog v Trutnově brutálním způsobem ubodal a ubil bezbranný seniorský pár. Dvojice umírala hroznou smrtí. To vše jen kvůli práškům na bolest.

Vít byl už od dětství problémový a ač se o něj rodiče dobře starali a i podle jeho vlastních slov měl pěkné dětství, začal brzy krást a dělat další problémy. V mladém věku také začal experimentovat s marihuanou, kterou později také prodával. Když v osmnácti letech odešel od rodičů, žil ve squatech a u kamarádů.

Počátkem roku 2012 Vítovi rodiče dovolili, aby se nastěhoval do bytu po dědovi, který zemřel. Slíbil, že bude dodržovat pravidla a změní životní styl, to se ale nestalo. Počátkem února si Vít dovezl domů na vyzkoušení nový druh marihuany. Účinek byl ale jiný než očekával a začalo mu být velmi špatně. Věděl, že potřebuje prášek na bolest. V bytě ale žil pouze krátce a měl tam jenom základní vybavení. Rozhodl se poprosit o pomoc sousedy.

Útočil nožem i kladivem

Ve vedlejším bytě mu nejprve otevřela téměř devadesátiletá seniorka. Ta ho ale podle jeho slov odbila a zabouchla mu dveře. Když zvonil znovu, Vítovi otevřel ženin o pět let starší manžel. I ten mu řekl, že léky nemají a chtěl před ním zavřít, Vít ale chytil dveře a do bytu vešel.

Zde podle svých slov opakoval žádost o lék. Senior si ale údajně vzal nůž a s ním Víta důrazně žádal, aby byt opustil. Ten však místo toho seniora odzbrojil a nožem ho bodl do břicha a krku, pak si na něm vybíjel zlost tak, že mu dával rány pěstí do oblasti hlavy. Následně vyšla z koupelny mužova manželka a Vít obrátil vztek proti ní. Seniorce v jednu chvíli podařilo se dostat na chodbu, útočník ji ale zatáhl zpět do bytu. Zaútočil na ni také kladivem.

Žena byla na místě mrtvá, její manžel skončil v nemocnici v kritickém stavu, později ale také zemřel.

