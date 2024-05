Podcast: Záhadné zmizení tří mladých žen. Co se stalo s nadějnou folkovou zpěvačkou Pavlínou?

V létě roku 1988 zmizely krátce po sobě beze stopy tři mladé ženy. Nadějná folková zpěvačka Pavlína Braunová se vydala ze Strakonic na zkoušku kapely. Tam už ale nikdy nedorazila. O dva dny později vyrazily dvě dívky autostopem na výlet do Adršpachu. Ani ony se z cesty nikdy nevrátily. Co se se ženami stalo není po více než 30 letech od jejich zmizení jasné.

Všechny tři dívky před zmizením spojovalo to, že rády cestovaly autostopem a je možné, že právě to se jim bohužel stalo osudným. Pavlína Braunová byla v osmdesátých letech nadějnou folkovou zpěvačkou. Spolupracovala s několika hudebními uskupeními. Nejvýznamněji spjatá byla se skupinou Minnesengři.

Pavlína Braunová

Právě za kolegy ze skupiny dívka vyrazila ráno 6. srpna 1988 ze Strakonic do Českých Budějovic. Měli mít nejprve zkoušku a večer koncert. Pavlína se ale neukázala. Kamarádům to sice připadalo divné, protože ač si podle jejich slov Pavlína uměla užívat života, co se týče hudby, byla zodpovědná. Koncert nakonec odehráli bez ní, už ale začínali mít strach. Druhý den kontaktovali rodiče, kteří byli v šoku. Jejich dcera do té doby nikdy nic podobného neudělala. Veřejná bezpečnost k případu nejprve také přistupovala laxně a pátrání bylo vyhlášeno až čtyři dny po zmizení.

Existovalo několik vyšetřovacích verzí, pořádná stopa se ale nenašla v podstatě žádná. Někteří blízcí a kolegové podle vlastních slov doufali, že dívka emigrovala a po revoluci se vrátí. To se ale nestalo.

Zmizení stopařek

Dva dny po zmizení Pavlíny Braunové se dvě kamarádky z Plzně, Lenka Mužíková a Ilona Vavříková, vydaly autostopem na trampský výlet do Adršpachu. Podle přátel byly obě zvyklé jezdit na vandry a byly na to řádně připravené. Rodinám vždy z výletu posílaly pohlednice, tentokrát však nepřišla ani jedna.

Domů se měly Lenka a Ilona vrátit 13. srpna, ale nedorazily. Následující den už přitom měly obě být v práci, a proto nikomu nepřipadala pravděpodobná verze, že si výlet prodloužily. Oficiální pátrání bylo opět vyhlášeno až po čtyřech dnech ode dne, kdy se měly vrátit.

Policistům se přihlásilo velké množství svědků, kteří tvrdili, že dívky viděli. Některá svědectví však nikam nevedla a jiná zřejmě kriminalisté příliš neprověřovali. Nakonec podivné svědectví přinesl také člen devadesátkového podsvětí spojovaný s Františkem Mrázkem Rudolf Javornický. Tvrdil, že těla dívek jsou ve starých hrobkách.

Několik let po zmizení dívek se měl navíc policii přihlásit se svědectvím také Josef Dvořák, pokladní u Pravčické brány, s tím, že Lenku a Ilonu vlastně tehdy viděl. Tentýž člověk přitom jako poslední viděl také skupinu trampů, jejichž ostatky byly nalezeny v Hřensku v roce 1987.

Jak to dopadlo s prověřováním výpovědi Javornického i další detaily případu, se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu: