Kozoroh

Milí Kozorozi, nepouštějte se do ničeho nového a neznámého. Nyní vás to táhne k aktivitám, které jsou sice zajímavé, ale pro vás nevhodné. Zůstaňte u toho, co máte rádi a v čem jste dobří. Nevměšujte se příbuzným do života nebo si dost zavaříte.