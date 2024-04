Podcast: Michaela z Pod svícnem o znásilňované Aničce. Je to hrdinka, teď je v léčebně a potřebuje klid

Michaela v rozhovoru popsala, že jim (iniciativě Pod svícnem, pozn. red.) chodí denně obrovské množství příběhů. Občas se lidé prostě jen chtějí svěřit, protože mají pocit, že jim nikdo v životě nevěřil nebo si přečtou na webu příběh, který se podobá tomu jejich, a až v ten moment jim dojde, že se zřejmě také stali oběťmi domácího násilí.

Anička je hrdinka

Právě iniciativa Pod svícnem je často tím prvním místem, na které se oběti obrátí a nečekají ani odpověď, pouze se chtějí svěřit. „A jsou vlastně strašně překvapení, když řekneme: ‚Jasně, my ti věříme, to je strašný. Hele, máš nějakého terapeuta? Víš, co se ti opravdu dělo?“ vysvětlila Michaela. Dodala, že pokud máme podezření, že někdo z našeho okolí je obětí domácího násilí, hlavní je mu věřit, i když se nám například na příběhu něco nezdá. „Zkuste věřit oběti, že opravdu k násilí dochází, pokud jí nevěříte, tak si to napište do deníčku, ale hlavně neříkejte: ‚Prosím tě, nepřeháníš? Jako opravdu to tak bylo? Vždyť to je takový sympaťák‘,“ dodala.

Video Insta Crime Podcast - Michaela Studená - pdc, icp, Jedlička, Železný Video se připravuje ...

V neposlední řadě také Michaela promluvila o Aničce z Brna, kterou znásilňoval vlastní otčím a natáčel si ji na video, čímž ji pak vydíral. Případ vzbudil před časem v Česku velkou pozornost, protože násilník nakonec od soudu odešel jenom s podmínkou. Anička se následně pokusila o sebevraždu. Pro dívku nakonec vznikla sbírka, ve které se během několika dní vybralo 4,9 milionu korun. Peníze dívka použije na potřebnou psychologickou péči i na to, aby mohla začít nový život, zatím to však není možné.

„Anička se aktuálně nachází na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny, stále potřebuje především klid, potřebuje se dát dohromady,“ vysvětlila Michaela s tím, že proto zatím ze sbírky nebyla využita ani koruna. „Já bych chtěla říct, že je to strašně silná holka, která prostě si prožila několik vln hrůz, krom toho samotného aktu a faktu, co se na ní dopouštěl vlastně ten otčím, tak i to, že šla do toho soudního procesu,“ dodala.

O tom všem i o mnoha dalších věcech souvisejících s domácím násilím promluvila Michaela Studená v nejnovějším díle Insta Crime Podcastu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.