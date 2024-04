Podcast: Vyšetřovatel Mazánek promluvil o Lesním vrahovi. Inteligentní, chladný a bez emocí

Viktor Kalivoda, který si vysloužil přezdívku Lesní vrah, v říjnu roku 2004 zavraždil během pár dnů tři nevinné lidi. Vybral si je zcela náhodně, všichni měli prostě jenom smůlu, že byli ve špatný čas na špatném místě. Vyšetřování případu vedl tehdejší vyšetřovatel Michal Mazánek. Jak na něj vrah působil? Jak dlouho policii trvalo než si případy spojila? Na to i na mnohé další otázky odpověděl Michal Mazánek v nejnovějším dílu Insta Crime Podcastu.

Viktor Kalivoda vyhrál 320 tisíc v televizní soutěži Chcete být milionářem? Za peníze si pak nakoupil zbraně a střelivo. Chtěl vraždit v metru, to ale nedokázal, a tak začal trénovat nejprve na střelnici, pak na zvířatech a nakonec zabíjel i lidi. V říjnu roku 2004 zavraždil manžele v Nedvědicích u Brna. O tři dny později pak zastřelil muže v Malíkovicích u Slaného.

„Případ začal na dvou nezávislých místech, která spolu na první pohled nesouvisela. Neměli jsme nic, co by ty dva případy spojovalo,“ vysvětlil v rozhovoru tehdejší vedoucí vyšetřovatel Michal Mazánek. Dodal, že propojení naznačily až prvotní výsledky balistických expertíz. Policie si oba případy spojila zhruba za týden, kdy měli porovnáné stopy z obou míst.

Video Insta Crime Podcast: Lesní vrah vyhrál v „milionáři“ a začal zabíjet. Inspirovala ho prý Hepnarová - pdc. icp, Jedlička, Železný Video se připravuje ...

Ke Kalivodovi kriminalisty postupně navedlo několik indícií. Nakonec ho zatkli před domem, kde žil. U sebe měl sportovní tašku se zbraní a náboji. „Hned na místě nám řekl: ‚Já jsem ten, kdo střílel‘,“ popsal Mazánek s tím, že se sice Kalivoda přiznal, že vraždil, ale to bylo v podstatě jediné, co jim řekl. Nechtěl uvést žádné podrobnosti. „Zejména se absolutně odmítl vyjadřovat k motivu, k tomu, proč to udělal,“ vysvětlil bývalý kriminalista.

Mazánek prozradil i to, jak na něj vrah působil. „Inteligentní, chladný a bez emocí,“ řekl. Dodal také, že podle soudního znalce měl zřejmě pocit, že do světa nezapadá.

V nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu se moderátorky Tereza a Petra zeptaly bývalého vyšetřovatele Michala Mazánka i na mnoho dalších otázek ohledně Lesního vraha Viktora Kalivody.