Podcast: Katka pracovala jako vychovatelka ve vězení. Do kanceláře by si nedala ani fotku křečka

Katka pracovala jako vychovatelka ve vězení a je autorkou instagramového profilu Za katrem. Na podzim jí dokonce vyjde kniha. Katka v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu popsala, co práce vychovatelky ve vězení obnáší, jestli se někdy bála, a vysvětlila, proč by si do kanceláře nedala ani fotografii křečka.

Šestatřicetiletá Kateřina žije ve středních Čechách a k práci vychovatelky ve věznici se vlastně dostala díky i rodině. Vychoval ji totiž bachař, jak sama říká. „Odmalička jsem vyrůstala na historkách o tom, jak je to ve vězení skvělý, jak je tam legrace a tak. Nějak přirozeně jsem dospěla k tomu, že jsem skončila v base,“ vysvětlila se smíchem Katka a dodala, že když nakonec šla pracovat do věznice, nikdo z rodiny se ani nedivil.

Katka se také svěřila, že by si v kanceláři ve věznici nevystavila ani fotografii křečka, natož rodiny nebo dítěte. „Je potřeba si uvědomit, že odsouzení jsou neskuteční manipulátoři, jestli v něčem vynikají, tak je to manipulace. Informace mají v kriminále cenu zlata, takže kolikrát ty informace o sobě nemusíš říct ani ty, ale pak se baví někde dva kolegové o tobě a vězni už z toho zase čerpají,“ uvedla bývalá vychovatelka.

A kdy se v této práci nejvíce bála? Když ve věznici ještě nepracovala dlouho a šla do jedné z ložnic. „Ta jedna postel byla taková rozhašená a já jsem ještě jako moc ty vězně neznala, tak jsem prostě jenom jako podotkla, ať prostě si to pořádně ustele. No a v tu chvíli se zvedl takovej starej basman, kterej podle mě strávil tři čtvrtě života v kriminále, a tak se jako na mě podíval a já říkám: ‚No, co koukáte? Ustelte si tu postel, máte to prostě špatně,‘ a on vykročil směrem ke mně, zaťal ty pěsti, ale v podstatě zvládnul udělat asi jenom tři kroky a ostatní už si ho chytli,“ popsala Katka nepříjemný zážitek.

V rozhovoru pro Insta Crime Podcast Katka otevřeně promluvila o práci vězeňské vychovatelky i o tom, jak to ve věznici funguje: