Podcast: Tomáš brutálně ubodal prarodiče. Po vraždách si užíval zábavu s prostitutkou

Tomáši Franclovi bylo v červnu roku 2015 čtyřiadvacet let a žil v Tovačově na Přerovsku v bytě se svými prarodiči. Těžce nesl rozchod a jednoho dne si svůj vztek ze ztráty partnerky krutým způsobem vybil na babičce s dědou. Senioři neměli šanci jeho brutální útok přežít. Francl jim pak ukradl peníze, za které si následně užíval zábavu. Dokonce si za ně zaplatil prostitutku.

Francl měl partnerku až do dubna roku 2015. To, že vztah skončil, ale nesl tehdy čtyřiadvacetiletý mladík velice těžce a zjevně se nedokázal smířit s tím, že ho partnerka opustila. Dva měsíce po rozchodu, 16. června 2015, jeho vztek vyvrcholil a on spáchal odporný zločin.

Osudný den přišel Francl domů z práce a chvíli s prarodiči sledoval televizi. Pak si šli všichni tři lehnout. Kolem půlnoci Francla probudila zpráva od bývalé partnerky. Odpovídala mu na SMS, kterou jí předtím poslal. Expřítelkyně mu napsala, že je na akci s někým jiným.

Bavil se za peníze zavražděných

Tato informace mladíka rozzuřila natolik, že si došel do kuchyně pro nůž. S ním prý následně několik desítek minut ležel v posteli a chtěl spáchat sebevraždu. Svůj hněv ale obrátil proti nevinným prarodičům.

Babičku i dědečka bodl do krku a seniorku ještě třikrát do hrudníku. Oba zemřeli kvůli masivní ztrátě krve. Francl po činu ukradl prarodičům asi 51 tisíc korun a z bytu utekl. „Když jsem to provedl, dostal jsem strach, zpanikařil jsem, nevěřil jsem, že jsem ublížil své vlastní rodině. Místo abych zavolal pomoc, vytáhl jsem peníze ze skříně a utekl jsem jako malý kluk,“ řekl později vrah.

Za ukradené peníze si potom užíval zábavu. Pil alkohol, navštívil hernu, a dokonce si zaplatil prostitutku. Té koupil hodinky a vzal ji na jídlo a do akvaparku. S tím, že zavraždil prarodiče se měl Francl svěřit bývalé přítelkyni, které řekl, že jí chtěl udělat to samé. Přestože mu žena nevěřila, raději se s policistou vydala do bytu seniorů.

Tomáš Francl nyní si odpykává čtyřiadvacetiletý trest odnětí svobody ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Detaily o tomto případu se dozvíte v nejnovější epizodě Insta Crime Podcastu, kterou si pro vás připravily moderátorky Tereza a Petra.