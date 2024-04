Podcast: Lukáš brutálně zavraždil milenku. Martině (†19) téměř odřezal hlavu

V červnu roku 2011 tehdy teprve jednadvacetiletý Lukáš Kopecký v Hulíně brutálně zavraždil svoji milenku. Po hádce devatenáctiletou Martinu škrtil tak, že upadla do bezvědomí. Pak jí pobodal a téměř jí oddělil hlavu od těla. Po krvavém zločinu šel v klidu na večeři za svou přítelkyní.

Kopecký se od dětství soustředil na bojové sporty, ve kterých vynikal. Špatně ale snášel prohry a v případě porážky se choval agresivně, dožadoval se okamžité odvety a rozbíjel věci.

Na střední školu nenastoupil a v 16 letech byl odsouzen k osmiměsíčnímu podmíněného trestu za ublížení na zdraví. Živil se mimo jiné jako vymahač. Problémy údajně často řešil násilnou formou a brzy dostal další dvě podmínky za napadení. Později se živil kuplířstvím.

Tvrdil, že se podřezala sama

I přes svou povahu si našel partnerku Martinu. Nedokázal jí být ale věrný a přítelkyně mu jeho zálety často odpouštěla. Časem ho seznámila se svou spolužačkou, která se jmenovala také Martina. I přes to, že i ona měla přítele, začal s ní Kopecký udržovat milenecký vztah.

Dne 9. června roku 2011 jel Kopecký za milenkou do Hulína. Po pohlavním styku mezi nimi ale došlo k hádce. Martina zřejmě chtěla jejich vztah odtajnit. O to Kopecký nestál, protože se svou partnerkou čekal dítě a chtěl s ní zůstat. Martinu začal škrtit až upadla do bezvědomí, a protože si myslel, že je mrtvá, začal v bytě uklízet a zahlazovat stopy. Když se dívka začala probírat, vzal Kopecký nůž a milenku bodal takovým způsobem, že jí téměř oddělil hlavu od těla.

Po vraždě byt opustil a šel na večeři se svou přítelkyní. Mrtvolu Martiny nalezl až ráno její partner. Kopeckého policie brzy dopadla. Tvrdil jim, že dívku nezná, pak zase, že se podřezala sama. Neprojevil žádnou lítost a zajímala ho jenom výše trestu. Soud ho nakonec poslal na 22 let a šest měsíců za mříže.

