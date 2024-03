Odvrácená strana filmů pro dospělé: Tyto pornoherečky si sáhly na život!

Pornoherečka Jessica Jaymesová (†43) na obálce Hustleru. | Hustler

Charismatická sexy brunetka Jessica Jaymes, občanským jménem Jessica Reddingová, měla po matce kořeny v České republice. Kráska působila v minulosti jako učitelka, perfektně jí šla i hra na klavír. Počátkem nového tisíciletí se ovšem rozhodla zkusit se angažovat jako pornoherečka.

V branži se Jessice dařilo a přicházela jedna nabídka za druhou. Svého času byla dokonce hlavní tváří časopisu Hustler. Velký šok ale nastal v září roku 2017. Když se pornohvězda několik dnů neozvala svému agentovi, vyrazil za ní muž společně s kamarádkou domů do Los Angeles. Bohužel, Jessica už v tu chvíli nejevila žádné známky života. Všude kolem se povalovaly obaly od léků na předpis, které pornoherečka brala kvůli epilepsii.

Podle výpovědí přátel Jessica zhruba šest měsíců před smrtí trpěla častými epileptickými záchvaty a dalšími zdravotními problémy. „Byla to otázka času. Věděl jsem, že to přijde, měla vážné zdravotní potíže. Problémy se zády, s nervovým systémem, k tomu ty záchvaty… Čekal jsem to,“ nechal se v minulosti slyšet jeden z kolegů z branže.