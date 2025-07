Dokument od Netflixu přinesl překvapivé důkazy o záhadném zmizení z výletní lodi: Dívku prodali jako sexuální otrokyni?

Dokument přináší nové souvislosti týkající se zaměstnance lodi Alistera Douglase. Ačkoli se podrobil detektoru lži a oficiálně spolupracoval s vyšetřovateli, v dokumentu působí nervózně a defenzivně, zejména během konfrontace s vlastní dcerou. Nejvíce ale rodinu znepokojil moment, jenž popisuje Amyin bratr Brad. Douglas za ním přišel ráno krátce po zmizení Amy a řekl mu: „Mrzí mě, že se tvoje sestra ztratila.“ Jenže v té době ještě oficiálně nikdo nevěděl, že je Amy pohřešovaná. Pro Brada to byl signál, že Douglas mohl vědět víc, než přiznal.

Alister Douglas v dokumentu působí nervózně a defenzivně. | Facebook

Znepokojivým detailem je i to, že krátce po zmizení byly z nástěnky na lodi odstraněny všechny fotografie s Amy. Posádka to nikdy nevysvětlila a rodina má za to, že někdo se záměrně snažil zahladit její přítomnost na lodi.