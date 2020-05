Tragické následky měla nevinná hra malých kluků ve městě Griffin v Georgii. V sobotu v 7:40 hodin večer trojice bratrů hopsala na trampolíně, pobíhala po zahradě a občas zaběhla i do lesa. To, po čem v něm nejmladší z nich sáhl, rozhodně do ruky malého kluka nepatřilo.