V roce 2017 soud poslal jeho vraha Jiřího N. (22), který se k činu doznal, na léčení. Podle znalce z oboru psychiatrie Michala Hesslera se totiž u obžalovaného rozvinula schizofrenie a v době vraždy byl nepříčetný. Posudek byl ale chybný.

Vnitřní hlas?

Tragédie se odehrála o Velikonocích v roce 2017. Jiří N. se po hádce se svojí matkou vydal za kamarády na dopravní hřiště. V té době s sebou nosil nůž pro případ, že by ho někdo přepadl. „Na hřišti byl i Dominik, křičel, že nechce bydlet v domě s cikány, tak jsem mu dal pár facek, aby se uklidnil,“ vypověděl obžalovaný.

Celá parta se opila a postupně se rozcházela domů. Jiří N. se rozhodl podle svých slov svého dobrého kamaráda Dominika doprovodit. „Měl problém se udržet na nohou, tak jsem ho vedl za rameno. Pak mu ale spadl vypůjčený míč do koryta řeky a chtěl pro něj slézt, proto jsem ho chytil za mikinu,“ pokračoval obžalovaný.

Potom mu však Dominik prý chtěl dát pěstí, ráně se údajně jen tak tak vyhnul. „Dostal jsem strach, tak jsem mu přiložil ke krku nůž. Ale když šel na mě, bodl jsem ho do břicha,“ popsal událost Jiří N. Později ale uvedl, že ho k vraždě navedl jakýsi vnitřní hlas. „Přesně v tu chvíli mi to řeklo: Zabij ho,“ uvedl doslova.

Úklid savem

Po incidentu odešel obžalovaný domů. Udělal si kávu a později usnul. „Nenapadlo mě, že by mohl umřít, přestože bylo celé ostří nože od krve,“ hájil se. Krátce nato ale uvedl, že se bál, aby nešel do vězení, proto nůž umyl savem a ukryl ho. „Chtěl jsem si ten nůž nechat, abych ho mohl nosit dál u sebe na obranu,“ řekl. Soud může nyní Jiřímu N. uložit až 18 let vězení.

Expert už zemřel

Pár dnů po vraždě se dostal případ na stůl soudnímu znalci z oboru psychiatrie Michalu Hesslerovi. Ten označil Jiřího N. za schizofrenika, který byl při vraždě nepříčetný. Soud obžalovanému nařídil ústavní léčbu. Jenže na psychiatrii v Horních Beřkovicích lékaři zjistili, že se muž nechová v souladu s diagnózou.

Státní zástupkyně proto požádala o obnovu procesu. „Od začátku říkám, že to není schizofrenik, ale feťák a patří do vězení,“ svěřil se Blesku Jaroslav B., otec zavražděného mladíka. Proč znalec Michal Hessler určil jinou diagnózu, se už nikdo nedozví. Před několika měsíci totiž zemřel.

Chtěl být rapper

Jiří N. se před soudem vyzpovídal ze svého života. Vyhodili ho ze střední školy, kam chodil jen 14 dní. Vyřadili ho i z pracovního úřadu, když přestal navštěvovat rekvalifikační kurz. Živila ho matka. „Chtěl jsem být slavný rapper. Píšu texty, ale asi nestojí za nic,“ vysvětlil u soudu, jak si svůj život představoval.