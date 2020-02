V pátek dopoledne vyrážela hlídka městských strážníků z Ústí nad Labem ke stadionu v Masarykově ulici. Podle oznamovatelky se tam toulala malá holčička bez dozoru. Všímavá žena pak na holčičku dohlédla až do příjezdu strážníků. Malou holčičku (†6) našli na Olomoucku mrtvou: Na pískovišti zbyla jen bábovička

„Nikde v okolí se nenacházeli ani rodiče, ani nikdo, kdo by měl malou holčičku v té době na starost,“ uvedli strážníci na svých stránkách. Dívenka byla navíc oblečena jen v tenké noční košilce. „Jeden ze strážníků holčičku zabalil do svetru a uložil ji do služebního vozidla, aby se dítě zahřálo a neprochladlo,“ napsali strážníci.

Hned nato se snažili zjistit, jak se holčička jmenuje a kde bydlí, nikam to ale nevedlo. „To se jim kvůli věku dítěte nepodařilo zjistit,“ vysvětlili strážníci, kteří tak dívku museli převézt na Magistrát města Ústí nad Labem, konkrétně na odbor sociálněprávní ochrany dětí. Odtud pátrání po rodičích pokračovalo.