Několik hodin trvalo pátrání po šestileté holčičce na Jesenicku. Do pátrání byly zapojeny stovky lidí, profesionálů i dobrovolníků, hasiči, policisté a kynologové ze sousedních krajů. Nakonec však bohužel skončilo tragicky. Dívka byla nalezena mrtvá, a to jen pár metrů od místa, kde ji viděli naposled!

Šestiletá holčička si ještě v úterý odpoledne hrála se svou sestřenicí na pískovišti na Jesenicku. Pak zničehonic beze stopy zmizela. Na pískovišti po ní zbyla jen bábovička z písku ozdobená květinami.

Pátrání po holčičce, která navštěvovala poslední ročník mateřské školy, vyvolalo mezi místními vlnu solidarity. Společně s policisty a hasiči ji hledalo zhruba 200 až 300 místních obyvatel.

Lidé se svolávali především přes sociální sítě, kde byla zveřejněna i fotografie dívenky včetně popisu oblečení. Na výzvu k pátrání reagovali místní okamžitě, další jednotlivci poté až do nočních hodin podrobně popisovali, která místa v okolí prošli a prohledali. Dívka (10) v Plzni vypadla z okna: Matka ji držela za ruce, popisují svědci a mluví o vážné nemoci

Koordinovali se i přes sociální sítě

„Hodně nám pomohl mobilní rozhlas, facebook i facebookové profily Zlatých Hor. Během chvilky se shromáždilo přes 200 lidí. Nicméně byla tady spousta hasičů, policistů, všem patří poděkování, i když to bohužel takto dopadlo,“ řekl starosta Milan Rác.

Dívku podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka hledali také specialisté lezeckých skupin, komunikačních technologií i kynologové ze Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. V pátracích skupinách několik hodin prohledávali terén.

V pohotovosti byla kvůli pátrání po dívce také potápěčská skupina z Olomouce i záchranáři z nedalekého Polska. Žena (†52) chtěla začít nový život s mladším partnerem: Našli ji mrtvou v kufru na skládce

Našli ji až nad ránem

Dobrovolníci se kvůli hledání holčičky sešli v úterý ve 21:30 u hasičské zbrojnice, skupiny se poté z terénu vrátily ve středu kolem 01:30.

Tělo dívenky bylo podle informací Blesku nalezeno nad ránem, pouhých padesát metrů od místa, kde byla naposledy viděna! Nacházelo se údajně ve studni na zahradě rodinného domu, která je ukrytá za stromy. „Za těmito smrky měli policisté stan. Tam je ta studna,“ řekl pro Blesk muž ze sousedství. Příčiny úmrtí vyšetřuje policie. „Byla nařízena soudní pitva a bude se čekat na její výsledky,“ uvedla policejní mluvčí.

Ta také vysvětlila, proč se do pátrání nedostalo do policejní databáze pohřešovaných dětí v ohrožení. „Důstojník, který tomu velel, měl informace o tom, že dítě se nachází v té lokalitě. Proto jsme nevyhlašovali dítě v ohrožení, které má celorepublikový dosah,“ řekla mluvčí. Bližší informace k případu nechce policie sdělit, a to i s ohledem na rodinu.